  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ирландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника

Александр Галаджий

журналист

5 декабря 2019, 15:34

В мире состоялась премьера фильма Ирландец Мартина Скорсезе, и многие хотят посмотреть его в кинотеатрах и смотреть онлайн. Что было в фильме Ирландец, и как его смотреть - читайте на Главреде.

Ирландец 2019
Ирландец 2019: рецензия и обзор фильма / Netflix

Новый фильм Ирландец 2019 Мартина Скорсезе вышел в ограниченный прокат в США еще в ноябре. Позже, смотреть онлайн фильм Ирландец можно было на Netflix. Но, как смотреть Ирландец 2019 с русским переводом, или где найти фильм Ирландец с украинским переводом, а также, чем этот фильм Скорсезе отличается от всех остальных - рассказываем в нашем материале.

Читайте такжеИдеальная ложь 2019: Агата Кристи умноженная на Рекса Стаута в квадрате

Netflix потратил баснословные деньги на омоложение Аль Пачино и Роберта Ле Ниро для Ирландца. Но выглядят актеры все равно немолодо. И на первых минутах фильма можно подумать, что это ошибка режиссера, но когда доходишь до середины и конца Ирланца - понимаешь задумку.

Фильм Ирландец - казалось бы типичная картина Скорсезе о разборках мафии, НО... Рассказ длится от 50-х до нашего времени, и лента - это биография Френка Ширана. В чем суть фильма Ирландец? Объясняю. Мартин Скорсезе уже в немолодом возрасте рассказал не просто кровавую историю, не просто раскрыл драму, и не просто так выбрал уже немолодых актеров.

Драма фильма Ирландец 2019 - в жизни, поступках и покаянии. Смысл не в борьбе добра со злом, не в противостоянии мафии и закона. Дело в том, что фильм Ирландец - это взгляд назад на прожитую жизнь.

Фильм Ирландец 2019: Сюжет

Ирландец 2019
Ирландец 2019: сюжет и актеры / Youtube

Повествование в Ирландце идет нелинейно - история начинается с 1975, когда Ширан с боссом и другом Расселом едут на свадьбу его племянницы. Но рассказ переносит нас в 50-е, когда Ширан попал к мафии, и постоянно перескакивает то на 70-е, то на 80-е, то снова на 70-е. В фильме раскрываются некоторые моменты из жизни настоящих персонажей - все люди, Фрэнк Ирландец Ширан, Джеймс Риддли Хоффа, Рассел Буфалино, Билл Буффалино, Энтони Тони Про Провенцано,  Анджело Бруно, Роберт Ф. Кеннеди, и другие - настоящие люди. Но их история подается с удобной Скорсезе стороны.

Читайте такжеАнгелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power

Например, настает момент, когда зритель понимает, что нет разницы между мафией и государством, а политики оказываются намного хуже мафиози, и понятие "честь" для них и вовсе не существует. Но также, Скорсезе не заостряет на этом внимание - все "разборки" идут задним фоном для игры одного персонажа - Ирландца Фрэнка Ширана.

Сначала нам непонятно, зачем показывают семейные посиделки у Фрэнка, отношения его детей и Расселом и Хоффой, но опять же - дождитесь конца фильма.

На фоне того, что Ирландец просто плывет по течению, выполняет любую работу, выгодную для себя, и не думает ни о чем лишнем, нас ждет шок и разочарование в конце.

Когда Джимми Хоффа признается, что не понимает, о чем думает Фрэнк, нас подталкивают к пониманию того, что на самом деле Ирландец жил почти всю жизнь бездумно, и главное убил своего друга - Джимми, когда мафия приговорила его к смерти.

Это и разрушило его семью и его жизнь. В конце мы узнаем, что весь фильм - это была исповедь Фрэнка священнику. Оказывается, после того, как он отсидел со своими друзьями из мафии, и вышел, то обнаружил, что дети отгородились от него. После попытки наладить отношения с младшенькой Пегги, другая его дочь задала ему вопрос - "Зачем тебе это?". Что Фрэнк надеялся изменить разговором с дочкой, которая боялась и не хотела его видеть? Фрэнк попытался загладить грехи прошлого, искупить хоть часть, хоть как-то.

Фильм Ирландец заканчивается со смертью Фрэнка в доме престарелых-больнице, где он остался сам-один - искупления так и не произошло.

Зато Аль Пачино, Джо Пеши и Роберт Де Ниро прекрасно смогли сыграть именно те роли, которые были нужны тут, и показать путь, старение, сожаление и даже искупление.

Ирландец 2019: где смотреть

Ирландец 2019
Ирландец 2019: объяснение концовки / скриншот

Читайте такжеАутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом БейломФильм Ирландец 2019 снимал Netflix, и то, что в США прошел ограниченный показ в кинотеатрах - ничего не значит. Фильм Ирланцец в Украине в кинотеатрах не показывали. Так что нет смысла искать сеансы и билеты на фильм Ирландец в Киеве, или других городах. Билеты на фильм Ирландец просто не существуют.

Однако, фильм Ирландец уже есть на серверах Netflix, и вполне реально посмотреть его как в оригинале. Также фильм Ирландец уже появился с российским переводом и субтитрами. Однако смотреть онлайн фильм Ирландец стоит полностью и за один присест - несмотря на слухи в сети, что его нужно сделать сериалом.

Скорсезе построил структуру, при нарушении которой полностью теряется смысл и понимание фильма.

Ирландец 2019: актеры и роли

  • Роберт Де Ниро — Фрэнк Ирландец Ширан
  • Аль Пачино — Джеймс Риддли Джимми Хоффа
  • Джо Пеши — Рассел Буфалино
  • Рэй Романо — Билл Буфалино
  • Бобби Каннавале — Феликс Тощая бритва Дитуллио
  • Анна Пэкуин — Пегги Ширан
  • Люси Галлина — Пегги (7 лет)
  • Стивен Грэм — Энтони Тони Про Провенцано
  • Харви Кейтель — Анджело Бруно
  • Стефани Куртцуба — Айрин Ширан
  • Кэтрин Нардуччи — Кэрри Буфалино
  • Уэлкер Уайт — Джозефина Джо Хоффа
  • Джесси Племонс — Чаки О’Брайен
  • Джек Хьюстон — Роберт Ф. Кеннеди
  • Доменик Ломбардоцци — Жирный Тони Салерно
  • Пол Херман — Шептун Дитуллио
  • Луис Канселми — Сальваторе Бригульо
  • Гэри Басараба — Фрэнк Фитцсиммонс
  • Марин Айрленд — Долорес Ширан
  • Индия Энненга — молодая Долорес Ширан
  • Себастьян Манискалко — Джозеф Безумный Джо Галло
  • Стивен Ван Зандт — Джерри Вейл
  • Джейк Хоффман — Аллен Дорфман
  • Пол Бен-Виктор — Джейк Готтлиб
  • Джереми Люк — Томас Андретта
  • Алекса Палладино — Мэри Ширан
  • Дж. С. Маккензи — Джимми Нил
  • Бо Дитл — Джозеф Глимко
  • Джим Нортон — Дон Риклс
  • Ларри Романо — Филип Теста
  • Патрик Галло — Энтони Тони Джек Джакалоне
  • Барри Праймус — Юинг Кинг
  • Кевин О'Рурк — Джон Маккуллоу
  • Гэрри Пасторе — Альберт Анастазия
  • Дженнифер Мадж — Мэриэнн Ширан
  • Тесс Прайс — Мэриэнн (8 лет)
  • Стив Уиттинг — Уильям Э. Миллер
  • Стивен Мэйлер — Ф. Эмметт Фицпатрик
  • Джон Ру — Джон Л. Макклеллан
  • Крэйг Дифранчиа — Кармайн Персико
  • Крэйг Винсент — Эд Партин
  • Фрэнк Мессина — Джонни Паркесепе
  • Джино Кафарелли — Фрэнк Риццо
  • Эл Линеа — Сэм Джанкана
  • Джозеф Риккобене — Джимми Фратианно
  • Кен Вульф Кларк — Джеймс П. Хоффа
  • Томми Макиннис — Марвин Элкин
  • Джефф Мур — Фрэнк Черч
  • Джон Полс — Джозеф Коломбо

Читайте такжеДоктор Сон Стивена Кинга: Смерть - это только начало

Ирландец 2019 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сценарий писал Стивен Заиллян на основании романа Я слышал, ты красишь дома, который написал Чарльз Брандт. Скорсезе выступил режиссером и продюсером фильма Ирландец. Впервые премьера Ирландца состоялась 27 сентября 2019 года на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале

фильм трейлер кино Аль Пачино обзор Роберт Де Ниро Мартин Скорсезе Netflix новости шоу бизнеса Рецензия
Сейчас вы просматриваете новость «Ирландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:34
Ирландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника
15:28
Украина на Евро-2020: УАФ представила ролик со всеми голами "сине-желтых" в отборочном цикле Видео
15:26
"Пороху п*здец будет": организатор покушения на Бабченко хочет дать показания против Порошенко
15:15
"Не будем тратить время": у Зеленского рассказали о "плане Б" для Донбасса
14:58
У Зеленского разъяснили, с какими жителями Донбасса готовы говорить
14:45
Переговоры между Украиной и РФ по газу провалились
14:44
"Сердце чувствует": жена Соболева внезапно заступилась за соратника Порошенко Видео
14:15
В Нафтогазе объяснили Газпрому, куда пойти жаловаться на условия транзита
14:08
Российская порно звезда Лола Тейлор обвиняется в нацизме Видео
14:05
Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту после нового года
14:00
"А советская власть – окаянная": рецензия на фильм Чорний ворон Видео
13:49
"Умная с*ка"": в Сеть слили переписку "слуги народа" о главе Минздрава Видео
13:39
Опубликован официальный список пропавших после пожара в Одессе Видео
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах
13:13
"Гражданская война": на заседании Рады жестко подрались "слуги народа", видео Видео
13:07
"Крым ночами Порошенко снится": Воровайки в Киеве споют о "русском мире"
12:42
В США озвучили "план реабилитации" России за агрессию на Донбассе
12:37
Мать Евгении Плихиной извинилась за поступок дочери
12:35
Cosmopolitan уволил пошутившую о похоронах погибшего бойца журналистку
12:29
Пожар в Одессе: исчез директор Института биологии южных морей НАН Видео
12:18
ЕС vs Россия: социологи выяснили, куда хотят украинцы
12:01
Сериал Папик: 5 и 6 серия смотреть онлайн Видео
12:00
Транслирующийся в Украине телеканал назвал Крым "российским"
11:59
"Я не пацан!" Лукашенко резко ответил на предложение России по интеграции Видео
11:59
Евгения Плихина из Cosmopolitan попала в Миротворец: все подробности
11:53
Друзьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенности мнение
11:42
Украина отпустила задержанного "единороса" Кучерявого - СМИ
11:41
Прятал руку под газету: в Раде определился "юбилейный" кнопкодав Видео
11:31
Капитуляции нет: в СНБО рассказали о пяти сценариях возвращения Донбасса Видео
11:23
Почему Путин внезапно согласился говорить о статусе Крыма мнение
11:04
"Своеобразная секта": в ПЦУ жестко высказались в адрес УПЦ МП
11:03
Известного режиссера шокировало хамство представителя Путина
11:01
Будет приоритетом: Зеленский сделал громкое заявление накануне Дня ВСУ Видео
10:40
Во французских Альпах накрыли базу российских шпионов - Le Monde
10:39
"Африка 70-х, добровольный бантустан": эксперт разнес помощь от МВФ
10:36
Зеленский назначил уполномоченную по волонтерской деятельности
10:30
Украинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналке мнение
10:19
Трамп рассказал, о какой услуге просил Зеленского и потребовал извинений
10:16
Новые санкции против России: США готовят сокрушительный удар
09:55
Пожар в Одессе: 14 человек пропали, спасатели ищут их Видео
09:37
Пожар в колледже Одессы: Зеленский предупредил, что число жертв может возрасти Видео
09:29
Европа победила Путина и теперь будет его "доить" - эксперт
09:21
Гороскоп на 5 декабря всех знаков Зодиака: изменение судьбы и неожиданная осечка
09:14
Нападает на женщин: в Киеве на Русановке появился опасный маньяк
09:12
В НАТО нашли новую главную угрозу вместо России
08:57
Украину примут в НАТО в обмен на украинскую землю - Добкин
08:50
В Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно Видео
08:44
Эксперты рассказали, как женщинам спасти себя от насильников
08:40
Путинская "империя" приближается к своему распаду мнение
08:32
Военная помощь Украине: Трамп готов еще раскошелиться Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять