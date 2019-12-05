Ирландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника

Ирландец 2019: рецензия и обзор фильма / Netflix

Новый фильм Ирландец 2019 Мартина Скорсезе вышел в ограниченный прокат в США еще в ноябре. Позже, смотреть онлайн фильм Ирландец можно было на Netflix. Но, как смотреть Ирландец 2019 с русским переводом, или где найти фильм Ирландец с украинским переводом, а также, чем этот фильм Скорсезе отличается от всех остальных - рассказываем в нашем материале.

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Netflix потратил баснословные деньги на омоложение Аль Пачино и Роберта Ле Ниро для Ирландца. Но выглядят актеры все равно немолодо. И на первых минутах фильма можно подумать, что это ошибка режиссера, но когда доходишь до середины и конца Ирланца - понимаешь задумку.

Фильм Ирландец - казалось бы типичная картина Скорсезе о разборках мафии, НО... Рассказ длится от 50-х до нашего времени, и лента - это биография Френка Ширана. В чем суть фильма Ирландец? Объясняю. Мартин Скорсезе уже в немолодом возрасте рассказал не просто кровавую историю, не просто раскрыл драму, и не просто так выбрал уже немолодых актеров.

Драма фильма Ирландец 2019 - в жизни, поступках и покаянии. Смысл не в борьбе добра со злом, не в противостоянии мафии и закона. Дело в том, что фильм Ирландец - это взгляд назад на прожитую жизнь.

Фильм Ирландец 2019: Сюжет

Ирландец 2019: сюжет и актеры / Youtube

Повествование в Ирландце идет нелинейно - история начинается с 1975, когда Ширан с боссом и другом Расселом едут на свадьбу его племянницы. Но рассказ переносит нас в 50-е, когда Ширан попал к мафии, и постоянно перескакивает то на 70-е, то на 80-е, то снова на 70-е. В фильме раскрываются некоторые моменты из жизни настоящих персонажей - все люди, Фрэнк Ирландец Ширан, Джеймс Риддли Хоффа, Рассел Буфалино, Билл Буффалино, Энтони Тони Про Провенцано, Анджело Бруно, Роберт Ф. Кеннеди, и другие - настоящие люди. Но их история подается с удобной Скорсезе стороны.

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Например, настает момент, когда зритель понимает, что нет разницы между мафией и государством, а политики оказываются намного хуже мафиози, и понятие "честь" для них и вовсе не существует. Но также, Скорсезе не заостряет на этом внимание - все "разборки" идут задним фоном для игры одного персонажа - Ирландца Фрэнка Ширана.

Сначала нам непонятно, зачем показывают семейные посиделки у Фрэнка, отношения его детей и Расселом и Хоффой, но опять же - дождитесь конца фильма.

На фоне того, что Ирландец просто плывет по течению, выполняет любую работу, выгодную для себя, и не думает ни о чем лишнем, нас ждет шок и разочарование в конце.

Когда Джимми Хоффа признается, что не понимает, о чем думает Фрэнк, нас подталкивают к пониманию того, что на самом деле Ирландец жил почти всю жизнь бездумно, и главное убил своего друга - Джимми, когда мафия приговорила его к смерти.

Это и разрушило его семью и его жизнь. В конце мы узнаем, что весь фильм - это была исповедь Фрэнка священнику. Оказывается, после того, как он отсидел со своими друзьями из мафии, и вышел, то обнаружил, что дети отгородились от него. После попытки наладить отношения с младшенькой Пегги, другая его дочь задала ему вопрос - "Зачем тебе это?". Что Фрэнк надеялся изменить разговором с дочкой, которая боялась и не хотела его видеть? Фрэнк попытался загладить грехи прошлого, искупить хоть часть, хоть как-то.

Фильм Ирландец заканчивается со смертью Фрэнка в доме престарелых-больнице, где он остался сам-один - искупления так и не произошло.

Зато Аль Пачино, Джо Пеши и Роберт Де Ниро прекрасно смогли сыграть именно те роли, которые были нужны тут, и показать путь, старение, сожаление и даже искупление.

Ирландец 2019: где смотреть

Ирландец 2019: объяснение концовки / скриншот

Читайте такжеАутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом БейломФильм Ирландец 2019 снимал Netflix, и то, что в США прошел ограниченный показ в кинотеатрах - ничего не значит. Фильм Ирланцец в Украине в кинотеатрах не показывали. Так что нет смысла искать сеансы и билеты на фильм Ирландец в Киеве, или других городах. Билеты на фильм Ирландец просто не существуют.

Однако, фильм Ирландец уже есть на серверах Netflix, и вполне реально посмотреть его как в оригинале. Также фильм Ирландец уже появился с российским переводом и субтитрами. Однако смотреть онлайн фильм Ирландец стоит полностью и за один присест - несмотря на слухи в сети, что его нужно сделать сериалом.

Скорсезе построил структуру, при нарушении которой полностью теряется смысл и понимание фильма.

Ирландец 2019: актеры и роли

Роберт Де Ниро — Фрэнк Ирландец Ширан

Аль Пачино — Джеймс Риддли Джимми Хоффа

Джо Пеши — Рассел Буфалино

Рэй Романо — Билл Буфалино

Бобби Каннавале — Феликс Тощая бритва Дитуллио

Анна Пэкуин — Пегги Ширан

Люси Галлина — Пегги (7 лет)

Стивен Грэм — Энтони Тони Про Провенцано

Харви Кейтель — Анджело Бруно

Стефани Куртцуба — Айрин Ширан

Кэтрин Нардуччи — Кэрри Буфалино

Уэлкер Уайт — Джозефина Джо Хоффа

Джесси Племонс — Чаки О’Брайен

Джек Хьюстон — Роберт Ф. Кеннеди

Доменик Ломбардоцци — Жирный Тони Салерно

Пол Херман — Шептун Дитуллио

Луис Канселми — Сальваторе Бригульо

Гэри Басараба — Фрэнк Фитцсиммонс

Марин Айрленд — Долорес Ширан

Индия Энненга — молодая Долорес Ширан

Себастьян Манискалко — Джозеф Безумный Джо Галло

Стивен Ван Зандт — Джерри Вейл

Джейк Хоффман — Аллен Дорфман

Пол Бен-Виктор — Джейк Готтлиб

Джереми Люк — Томас Андретта

Алекса Палладино — Мэри Ширан

Дж. С. Маккензи — Джимми Нил

Бо Дитл — Джозеф Глимко

Джим Нортон — Дон Риклс

Ларри Романо — Филип Теста

Патрик Галло — Энтони Тони Джек Джакалоне

Барри Праймус — Юинг Кинг

Кевин О'Рурк — Джон Маккуллоу

Гэрри Пасторе — Альберт Анастазия

Дженнифер Мадж — Мэриэнн Ширан

Тесс Прайс — Мэриэнн (8 лет)

Стив Уиттинг — Уильям Э. Миллер

Стивен Мэйлер — Ф. Эмметт Фицпатрик

Джон Ру — Джон Л. Макклеллан

Крэйг Дифранчиа — Кармайн Персико

Крэйг Винсент — Эд Партин

Фрэнк Мессина — Джонни Паркесепе

Джино Кафарелли — Фрэнк Риццо

Эл Линеа — Сэм Джанкана

Джозеф Риккобене — Джимми Фратианно

Кен Вульф Кларк — Джеймс П. Хоффа

Томми Макиннис — Марвин Элкин

Джефф Мур — Фрэнк Черч

Джон Полс — Джозеф Коломбо

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Ирландец 2019 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сценарий писал Стивен Заиллян на основании романа Я слышал, ты красишь дома, который написал Чарльз Брандт. Скорсезе выступил режиссером и продюсером фильма Ирландец. Впервые премьера Ирландца состоялась 27 сентября 2019 года на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале