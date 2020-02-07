Оскар 2020: список победителей слили в сеть до церемонии награждения

В сети обсуждают слив победителей номинации Оскар 2020, который
Организаторы Оскар случайно опубликовали данные о победителях 92-й церемонии вручения Оскар.
Официальный аккаунт Оскара в твиттере запостил "свой прогноз" и быстренько его потер, что это значило, и какого рода слив это был - неизвестно.
Позднее начались извинения, что это, якобы, ошибка, да и вообще эти номинанты уволились 2 недели назад, но правдив ли слив — мы узнаем только в воскресенье.
Приблизительно все выглядело так:
- Лучший фильм - Паразиты;
- Лучший Режиссер - Сэм Мендес 1917;
- Лучшая главная мужская роль - Хоакин Феникс Джокер;
- Лучшая главная женская роль - Рене Зелльвегер - Джужи;
- лучший адаптированый сценарий - Кролик Джоджо;
- Лучшая мужская второстепенная роль - Брэд Питт Однажды в Голливуде;
- Лучшая женская второстепенная роль - Лора Дерн Свадебная история;
- Оригинальный сценарий - Паразиты;
- Лучший мультфильм - Клаус;
- Лучший фильм не на английском языке - Паразиты;
- Лучший документальный фильм - American Factory;
- Лучшая документальная короткометражка - Учиться кататься на скейте в зоне боевых действий (если ты девочка);
- Лучшая короткометражка - Соседское окно;
- Анимационная короткометражка - Любовь к волосам;
- Оригинальная музыка - Джокер;
- Оригинальная песня - Stand Up - Гарриет;
- Звуковой монтаж - 1917;
- Лучший звук - 1917;
- Лучшие декорации - Однажды в Голливуде;
- Лучшая операторская работа - 1917;
- Лучший грим и прически - Сенсация;
- Лучшие костюмы - Маленькие Женщины;
- Лучший монтаж - Паразиты;
- Лучшие спецэффекты - 1917.
Церемония пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Главред проведе текстовую трансляцию церемонии награждения Оскар. Также будет доступно видео с церемонии награждения.