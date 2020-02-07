Оскар 2020: список победителей слили в сеть до церемонии награждения

Премии Оскар / Reuters

Организаторы Оскар случайно опубликовали данные о победителях 92-й церемонии вручения Оскар.

Официальный аккаунт Оскара в твиттере запостил "свой прогноз" и быстренько его потер, что это значило, и какого рода слив это был - неизвестно.

Позднее начались извинения, что это, якобы, ошибка, да и вообще эти номинанты уволились 2 недели назад, но правдив ли слив — мы узнаем только в воскресенье.

Приблизительно все выглядело так:

Лучший фильм - Паразиты;

Лучший Режиссер - Сэм Мендес 1917;

Лучшая главная мужская роль - Хоакин Феникс Джокер;

Лучшая главная женская роль - Рене Зелльвегер - Джужи;

лучший адаптированый сценарий - Кролик Джоджо;

Лучшая мужская второстепенная роль - Брэд Питт Однажды в Голливуде;

Лучшая женская второстепенная роль - Лора Дерн Свадебная история;

Оригинальный сценарий - Паразиты;

Лучший мультфильм - Клаус;

Лучший фильм не на английском языке - Паразиты;

Лучший документальный фильм - American Factory;

Лучшая документальная короткометражка - Учиться кататься на скейте в зоне боевых действий (если ты девочка);

Лучшая короткометражка - Соседское окно;

Анимационная короткометражка - Любовь к волосам;

Оригинальная музыка - Джокер;

Оригинальная песня - Stand Up - Гарриет;

Звуковой монтаж - 1917;

Лучший звук - 1917;

Лучшие декорации - Однажды в Голливуде;

Лучшая операторская работа - 1917;

Лучший грим и прически - Сенсация;

Лучшие костюмы - Маленькие Женщины;

Лучший монтаж - Паразиты;

Лучшие спецэффекты - 1917.

Церемония пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Главред проведе текстовую трансляцию церемонии награждения Оскар. Также будет доступно видео с церемонии награждения.