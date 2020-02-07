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Оскар 2020: список победителей слили в сеть до церемонии награждения

7 февраля 2020, 17:45

В сети обсуждают слив победителей номинации Оскар 2020, который

Премии Оскар
Премии Оскар / Reuters

Организаторы Оскар случайно опубликовали данные о победителях 92-й церемонии вручения Оскар.

Официальный аккаунт Оскара в твиттере запостил "свой прогноз" и быстренько его потер, что это значило, и какого рода слив это был - неизвестно.

Позднее начались извинения, что это, якобы, ошибка, да и вообще эти номинанты уволились 2 недели назад, но правдив ли слив — мы узнаем только в воскресенье.

Приблизительно все выглядело так:

  • Лучший фильм - Паразиты;
  • Лучший Режиссер - Сэм Мендес 1917;
  • Лучшая главная мужская роль - Хоакин Феникс Джокер;
  • Лучшая главная женская роль - Рене Зелльвегер - Джужи;
  • лучший адаптированый сценарий - Кролик Джоджо;
  • Лучшая мужская второстепенная роль - Брэд Питт Однажды в Голливуде;
  • Лучшая женская второстепенная роль - Лора Дерн Свадебная история;
  • Оригинальный сценарий - Паразиты;
  • Лучший мультфильм - Клаус;
  • Лучший фильм не на английском языке - Паразиты;
  • Лучший документальный фильм - American Factory;
  • Лучшая документальная короткометражка - Учиться кататься на скейте в зоне боевых действий (если ты девочка);
  • Лучшая короткометражка - Соседское окно;
  • Анимационная короткометражка - Любовь к волосам;
  • Оригинальная музыка - Джокер;
  • Оригинальная песня - Stand Up - Гарриет;
  • Звуковой монтаж - 1917;
  • Лучший звук - 1917;
  • Лучшие декорации - Однажды в Голливуде;
  • Лучшая операторская работа - 1917;
  • Лучший грим и прически - Сенсация;
  • Лучшие костюмы - Маленькие Женщины;
  • Лучший монтаж - Паразиты;
  • Лучшие спецэффекты - 1917.

Церемония пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Главред проведе текстовую трансляцию церемонии награждения Оскар. Также будет доступно видео с церемонии награждения.

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