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Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд

Руслана Заклинская
11 октября 2026, 22:25
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Визуальная головоломка с бабочками кажется простой лишь на первый взгляд.
Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд
Нужно найти муравья среди бабочек / Фото: dudolfsolutions

Оптические иллюзии и головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность замечать мелкие детали. В этом задании нужно найти муравья, который спрятался среди многочисленных красочных бабочек. На решение головоломки дается всего 10 секунд.

Как пишет The Sun, на первый взгляд изображение кажется простым, ведь на нем много красивых бабочек, среди которых нужно отыскать маленькую муравьишку. Однако большое количество деталей усложняет задачу и заставляет внимательно рассматривать каждую часть картинки.

Чтобы справиться с заданием, стоит запустить таймер и попробовать найти насекомое за отведенное время. Главное - не торопиться настолько, чтобы пропускать важные детали.

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Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд
Нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд / Фото: dudolfsolutions

Если муравья не удается заметить сразу, попробуйте разделить изображение на условные участки и последовательно проверять их слева направо. Такой подход поможет не просматривать одни и те же места несколько раз и сосредоточиться на поиске.

Подобные задания проверяют не только остроту зрения, но и внимательность, а также умение концентрироваться. Когда на изображении много похожих элементов, мозгу сложнее быстро выделить объект, отличающийся от остальных.

Ограничение по времени добавляет сложности, ведь из-за спешки человек может не заметить нужную деталь даже после нескольких попыток. Поэтому во время решения важно сохранять спокойствие и тщательно проверять изображение.

Если вам удалось найти муравья за 10 секунд, можете переходить к более сложным головоломкам. А если нет - не расстраивайтесь: попробуйте ещё раз, внимательнее рассматривая каждый участок картинки.

Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд
Ответ на головоломку / Фото: dudolfsolutions

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою внимательность. Попробуйте найти три отличия на изображении кота, играющего с клубком пряжи.

А если хотите ещё больше потренировать наблюдательность, разгадайте другую оптическую иллюзию, где нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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