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Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд

Руслана Заклинская
9 октября 2026, 12:04
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Среди ярких цветов спрятался листочек клевера, который не так просто заметить с первого взгляда.
Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд
Нужно найти клевер среди цветов / Фото: INSTANTPRINT

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и способность быстро замечать скрытые детали. В этой головоломке среди множества ярких цветов спрятался листок клевера, который нужно найти менее чем за девять секунд.

Как пишет The Sun, новая оптическая иллюзия предлагает найти клевер среди цветов. Задача кажется простой, однако из-за большого количества деталей спрятанный элемент непросто заметить с первого взгляда.

На картинке изображено множество красочных цветов, среди которых нужно найти листок клевера. На выполнение задания отведено всего девять секунд. Чтобы проверить себя, установите таймер и внимательно осмотрите изображение.

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Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд
Нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд / Фото: INSTANTPRINT

Если не удается быстро найти нужный элемент, попробуйте разделить картинку на несколько частей и последовательно проверять каждую слева направо. Так будет легче сосредоточиться на мелких деталях и не пропустить спрятанный листок.

Подобные головоломки могут помочь потренировать концентрацию, внимательность и навыки решения задач. В то же время они носят развлекательный характер и не являются научным тестом на уровень IQ или остроту зрения.

Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд
Ответ на головоломку / Фото: INSTANTPRINT

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для тех, кто любит проверять свою наблюдательность. Попробуйте найти 3 отличия на изображении кота в клубке пряжи.

А если хочется ещё немного потренировать внимательность, разгадайте ещё одну оптическую иллюзию: найдите пчелу среди цветов за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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