Внешняя бирка легко теряется или повреждается в пути, поэтому специалисты рекомендуют указать контактные данные также внутри багажа.

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Зачем в чемодан кладут лист бумаги / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

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Зачем класть лист бумаги внутрь чемодана

Какие данные на нём указывать

Что делать, если багаж не нашли

Опытные путешественники кладут в чемодан обычный лист бумаги с контактными данными - этот способ работает надежнее, чем внешняя бирка, если багаж потеряется в пути. Эта вещь почти ничего не весит и не занимает места, однако может стать решающей зацепкой для возврата вещей, сообщает OK Diario.

Логика проста: пластиковая бирка на ручке может оторваться во время сортировки или погрузки, а бумага внутри никуда не денется. Когда чемодан невозможно идентифицировать по внешним признакам, сотрудники аэропорта открывают его, чтобы найти данные о владельце, - и сразу натыкаются на записку.

Специализированный портал по правам авиапассажиров Planeclaim советует брать белую бумагу формата А4 или А5 и класть её на самом заметном месте внутри чемодана. Прятать лист под слоями одежды бессмысленно: он должен бросаться в глаза с первой секунды после открытия. Дополнительная мера - вложить бумагу в прозрачный файл, чтобы её не испортила влага или жидкость, разлившаяся из косметички.

Какие данные указывать, а какие - нет

Текст на листе должен быть лаконичным и разборчивым, чтобы им можно было воспользоваться за несколько секунд. Обязательный минимум - полное имя и актуальный номер телефона с международным кодом: для украинских номеров это +380.

Полезными будут также адрес электронной почты, адрес отеля или жилья в пункте назначения и номер рейса. Зато перегружать записку лишними личными подробностями не стоит, а банковские реквизиты или другие конфиденциальные данные указывать категорически нельзя.

Что делать, если чемодан не прибыл

Бумажный дубликат контактов не отменяет официальной процедуры. Если зарегистрированного багажа нет на ленте, пассажир должен как можно быстрее обратиться к представителям авиакомпании или на соответствующую стойку в аэропорту и заполнить Акт о ненадлежащей перевозке багажа (PIR) - именно этот документ фиксирует проблему и запускает розыск.

Перед сдачей чемодана специалисты советуют снять все старые наклейки и бирки с предыдущих рейсов, чтобы системы сортировки не считали устаревший маршрут. Стоит также сфотографировать чемодан снаружи - чтобы были четко видны цвет, форма и индивидуальные признаки - и сфотографировать его содержимое: такие снимки понадобятся в качестве документального подтверждения при подаче претензии.

От классической внешней бирки отказываться тоже не нужно. Разница лишь в том, что она перестает быть единственной возможностью выяснить, кому принадлежит чемодан: этот метод не требует ни дорогих аксессуаров, ни приложений - всего лишь нескольких минут перед выходом из дома.

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Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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