Туристов штрафуют за обувь на популярном курорте: в чем причина

Штрафы за ношение неподходящей обуви могут достигать 2 500 евро.

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Штрафы за неподходящую обувь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где ввели правила относительно туристической обуви

Какие штрафы грозят туристам за нарушение правил

Во время отдыха большинство туристов выбирает открытую и удобную обувь, например, сандалии. Однако на некоторых курортах это не только запрещено, но и может обойтись крупным штрафом.

Главред решил разобраться, где туристам грозят штрафы за обувь.

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Где можно получить штраф за обувь

Как пишет издание People, город на побережье Итальянской Ривьеры является популярным местом для путешественников, желающих насладиться потрясающими голубыми водами и провести время на солнце. Но администрация Национального парка Чинкве-Терре взимает штраф с туристов, которые носят сандалии и другую подобную обувь.

Когда вступил в силу запрет

Данное правило вступило в силу в 2019 году, когда администрация парка начала предупреждать путешественников о необходимости носить подходящую обувь во время прогулок по тропам, поскольку они могут быть скользкими, а местная горная спасательная команда стремится предотвратить несчастные случаи.

"Это сложные тропы, в некоторых случаях похожие на горные. Крайне важно иметь правильную обувь!" — сказал директор Национального парка Чинкве-Терре.

Каков размер штрафов за обувь

Согласно этому закону, посетители, которые носят сандалии на тропах, могут быть оштрафованы на сумму до 2 500 евро.

Однако плакаты будут предупреждать путешественников о штрафах. Они также будут призывать туристов выбирать тропы, соответствующие их уровню подготовки, и брать с собой солнцезащитный крем, головной убор, туристическую обувь, еду и другие необходимые вещи.

Ранее мы писали, что в Испании любые работы в квартире начинаются не со строителей, а с бюрократии. В противном случае можно получить штраф или даже столкнуться с полицией.

Кроме того, в Великобритании женщина получила штраф в размере 11 500 фунтов стерлингов (примерно 680 тысяч гривен) за то, что вместе с мусором случайно выбросила батарейки, которые находились внутри детских игрушек.

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Об источнике: People People — американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий — 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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