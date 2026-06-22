Зачем нужны деньги в холодильнике: простой трюк поможет экономить

Простой тест с банкнотой поможет обнаружить скрытую проблему холодильника, которая влияет на счета за электроэнергию и сохранность продуктов.

https://glavred.info/life/zachem-nuzhny-dengi-v-holodilnike-prostoy-tryuk-pomozhet-ekonomit-10774811.html Ссылка скопирована

Простой тест с деньгами помогает выявить скрытую проблему холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как обычная купюра может помочь выявить поломку холодильника

Почему летом холодильник работает с повышенной нагрузкой

Как изношенный уплотнитель влияет на счета за электричество

На фоне роста цен на электроэнергию многие ищут способы сократить расходы в быту. Эксперт по бытовой технике рассказал о простом тесте с обычной купюрой, который занимает всего минуту и помогает выявить скрытую проблему холодильника.

По словам специалиста по силиконовым уплотнителям из компании United Silicones Гая Чепмена, изношенные уплотнители дверцы холодильника могут увеличивать потребление электроэнергии до 25%. Об этом пишет Unilad.

видео дня

Причина в том, что через поврежденные участки холодный воздух выходит наружу, а теплый проникает внутрь. В результате компрессор работает интенсивнее, что отражается на счетах за электричество.

Как работает тест с купюрой

Для проверки понадобится обычная банкнота. Ее нужно поместить между дверцей и корпусом холодильника так, чтобы часть оставалась снаружи, после чего закрыть дверь. Затем следует осторожно потянуть купюру.

Для проверки понадобится обычная банкнота / Фото: Lad Bible

Если она выходит без заметного сопротивления, это может свидетельствовать о том, что уплотнитель в этом месте уже не обеспечивает достаточной герметичности. Мужчина рекомендует повторить процедуру в нескольких точках по периметру двери, поскольку износ часто происходит неравномерно.

Почему это важно летом

В теплое время года холодильники испытывают повышенную нагрузку из-за высокой температуры воздуха на кухне. Если уплотнитель поврежден, прибору приходится постоянно компенсировать приток тепла, расходуя больше электроэнергии.

Чепмен отмечает, что уплотнители редко выходят из строя внезапно. Обычно материал постепенно теряет эластичность на протяжении нескольких лет, поэтому владельцы техники могут долго не замечать проблему.

Ранее Главред писал о том, что нужно срочно убрать из холодильника. Некоторые продукты теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

Также сообщалось о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

Вам может быть интересно:

Об источнике: UNILAD Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред