Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Вы узнаете:
- Какова оптимальная температура в холодильнике в течение года
- Насколько нужно изменить температуру в холодильнике летом
С наступлением лета продукты часто начинают быстрее портиться, даже несмотря на то, что стоят в холодильнике. И это иногда происходит из-за неправильно установленной температуры в холодильнике.
Главред узнал, сколько градусов летом должно быть в холодильнике и морозильной камере, чтобы продукты дольше оставались свежими. Об этом в TikTok рассказала новозеландская блогерша Кейт Фенвик.
"Для холодильников оптимальная температура составляет от 2 до 5 градусов, а для морозильных камер — около минус 18 градусов", — подчеркнула она.
Как правильно пользоваться холодильником летом
В жаркий сезон холодильник работает с большей нагрузкой, поэтому стоит обратить внимание на несколько важных моментов.
"Лучше поддерживать температуру немного ниже в течение летних месяцев, примерно на 2-3 градуса. Кроме того, важно проверить герметичность холодильника, потому что если с этим есть проблемы, продукты портятся", – добавила блогерша.
Смотрите видео с объяснением блогерши:
@wasted.kate Знаете ли вы, что существует идеальная температура для холодильника и морозильной камеры? ❄️ Установка правильной температуры значительно помогает сократить пищевые отходы и сохранить продукты в безопасности, особенно в теплые месяцы! ☀️ Посмотрите это видео, чтобы узнать об идеальных температурах и получить несколько других советов, которые помогут вам "Chill Out" этим летом! #lovefoodhatewaste#foodwaste#wasteminimisation#reducewaste♬ original sound - Kate Fenwick
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О персоне: Кейт Фенвик
Кейт Фенвик (Kate Fenwick), известная в TikTok под ником @wasted.kate, — новозеландская экоактивистка, эксперт по управлению отходами и популяризаторка ответственного потребления. Блогер с аудиторией более 23 тысяч подписчиков в TikTok.
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