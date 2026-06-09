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Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Анна Косик
9 июня 2026, 05:23
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С июня по август температурный режим в холодильнике должен отличаться от режима в остальные месяцы.
холодильник
Какую температуру лучше всего установить в холодильнике летом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Какова оптимальная температура в холодильнике в течение года
  • Насколько нужно изменить температуру в холодильнике летом

С наступлением лета продукты часто начинают быстрее портиться, даже несмотря на то, что стоят в холодильнике. И это иногда происходит из-за неправильно установленной температуры в холодильнике.

Главред узнал, сколько градусов летом должно быть в холодильнике и морозильной камере, чтобы продукты дольше оставались свежими. Об этом в TikTok рассказала новозеландская блогерша Кейт Фенвик.

видео дня

"Для холодильников оптимальная температура составляет от 2 до 5 градусов, а для морозильных камер — около минус 18 градусов", — подчеркнула она.

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как правильно пользоваться холодильником летом

В жаркий сезон холодильник работает с большей нагрузкой, поэтому стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

"Лучше поддерживать температуру немного ниже в течение летних месяцев, примерно на 2-3 градуса. Кроме того, важно проверить герметичность холодильника, потому что если с этим есть проблемы, продукты портятся", – добавила блогерша.

Смотрите видео с объяснением блогерши:

@wasted.kate Знаете ли вы, что существует идеальная температура для холодильника и морозильной камеры? ❄️ Установка правильной температуры значительно помогает сократить пищевые отходы и сохранить продукты в безопасности, особенно в теплые месяцы! ☀️ Посмотрите это видео, чтобы узнать об идеальных температурах и получить несколько других советов, которые помогут вам "Chill Out" этим летом! #lovefoodhatewaste#foodwaste#wasteminimisation#reducewaste♬ original sound - Kate Fenwick

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О персоне: Кейт Фенвик

Кейт Фенвик (Kate Fenwick), известная в TikTok под ником @wasted.kate, — новозеландская экоактивистка, эксперт по управлению отходами и популяризаторка ответственного потребления. Блогер с аудиторией более 23 тысяч подписчиков в TikTok.

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