ВСУ ждут кадровые решения: Зеленский после разговора с Драпатым сделал заявление

Что сообщил Зеленский:
- Главнокомандующий доложил о ситуации на фронте в Донецкой области
- Драпатый работает над защитой от российской баллистики
- В ВСУ планируют реализовать определенные кадровые решения
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о положении дел на фронте. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
По его словам, в центре внимания находятся вопросы защиты Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом.
"Благодарен всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов. Есть понимание, как усилить направление", - отметил Зеленский.
Украина продолжит дальнобойные операции
Драпатый также обсудил с президентом задачи по введению дальнобойных санкций против России за войну. Зеленский отметил, что достигнуты хорошие результаты в отношении Ярославского НПЗ, а соответствующие операции продолжаются.
Украина ищет защиту от российской баллистики
Главнокомандующий доложил также о работе в области противоракетной обороны – о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях продолжается работа по получению партий ракет для ПВО.
"Все партнеры знают, что это необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии. Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно реагировать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины является прямой инвестицией в дипломатию", - подчеркнул глава государства.
В ВСУ могут произойти кадровые изменения
Во время доклада Драпатый и Зеленский также обсудили кадровые вопросы в ВСУ, требующие решения. Однако подробностей этих вопросов президент пока не раскрыл.
Эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ
Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ Украина расширит масштабы работы Сил беспилотных систем на всех уровнях.
Украинцы увидят более масштабные действия и операции на совершенно других направлениях. Блокировка Азовского моря и удары по российскому теневому танкерному флоту в Чёрном море - это лишь начало тех событий, которые ждут Россию.
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, российские войска продолжают использовать украинских военнопленных для формирования боевых подразделений.
Ранее сообщалось, что с началом полномасштабной войны в Украине финансовые возможности северокорейского лидера Ким Чен Ына заметно выросли. В 2022–2025 годах Северная Корея получила около $22 млрд иностранной валюты.
Накануне стало известно, что утром 7 августа Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке, есть раненые.
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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