ВСУ ждут кадровые решения: Зеленский после разговора с Драпатым сделал заявление

Президент объявил о важных изменениях.

https://glavred.info/war/v-vsu-budut-kadrovye-resheniya-zelenskiy-posle-razgovora-s-drapatym-sdelal-zayavlenie-10786628.html Ссылка скопирована

Президент и главнокомандующий провели важную беседу / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

Главнокомандующий доложил о ситуации на фронте в Донецкой области

Драпатый работает над защитой от российской баллистики

В ВСУ планируют реализовать определенные кадровые решения

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о положении дел на фронте. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, в центре внимания находятся вопросы защиты Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом.

видео дня

"Благодарен всем подразделениям, которые полностью выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов. Есть понимание, как усилить направление", - отметил Зеленский.

Украина продолжит дальнобойные операции

Драпатый также обсудил с президентом задачи по введению дальнобойных санкций против России за войну. Зеленский отметил, что достигнуты хорошие результаты в отношении Ярославского НПЗ, а соответствующие операции продолжаются.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Украина ищет защиту от российской баллистики

Главнокомандующий доложил также о работе в области противоракетной обороны – о своей коммуникации с американской стороной. На всех уровнях продолжается работа по получению партий ракет для ПВО.

"Все партнеры знают, что это необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии. Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно реагировать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины является прямой инвестицией в дипломатию", - подчеркнул глава государства.

В ВСУ могут произойти кадровые изменения

Во время доклада Драпатый и Зеленский также обсудили кадровые вопросы в ВСУ, требующие решения. Однако подробностей этих вопросов президент пока не раскрыл.

Эксперт анонсировал новую волну мощных ударов по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ Украина расширит масштабы работы Сил беспилотных систем на всех уровнях.

Украинцы увидят более масштабные действия и операции на совершенно других направлениях. Блокировка Азовского моря и удары по российскому теневому танкерному флоту в Чёрном море - это лишь начало тех событий, которые ждут Россию.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, российские войска продолжают использовать украинских военнопленных для формирования боевых подразделений.

Ранее сообщалось, что с началом полномасштабной войны в Украине финансовые возможности северокорейского лидера Ким Чен Ына заметно выросли. В 2022–2025 годах Северная Корея получила около $22 млрд иностранной валюты.

Накануне стало известно, что утром 7 августа Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке, есть раненые.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред