Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

Как хранить овощи зимой в квартире без погреба. Где хранить картофель, морковь, лук и капусту, чтобы запасы дольше оставались свежими.

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Где хранить овощи, если нет погреба / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где хранить овощи зимой без погреба

Как уберечь картофель от мороза и порчи

Почему лук и яблоки следует хранить отдельно

Хранить овощи без погреба всю зиму - задача сложная, но вполне выполнимая. Для этого достаточно найти в доме самое темное и прохладное место и правильно организовать хранение каждого продукта. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Pro100Media, главное правило хранения продуктов в квартире - держать их подальше от батарей отопления и не допускать их порчи из-за неправильных условий хранения.

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Где в квартире обустроить хранилище

Застекленный балкон или лоджия

Это удобное место для хранения овощей, если температура там остается в пределах, подходящих для конкретных продуктов. Когда на улице сильные морозы, запасы нужно защищать от промерзания с помощью утепленных ящиков или термобоксов. При этом важно регулярно проверять температуру внутри хранилища.

Кладовая и коридор

Если в квартире нет балкона, для овощей можно выделить место в кладовой или в прохладной части коридора. Подойдут шкафы и полки, расположенные подальше от отопительных приборов. Важно, чтобы помещение было сухим и хорошо проветривалось.

Холодильник

Он подходит для хранения моркови, свеклы, капусты и зелени. Картофель также можно хранить в холодильнике при отсутствии других вариантов, однако низкие температуры могут изменить его вкус. Поэтому для длительного хранения лучше выбрать темное и прохладное место с соответствующими условиями.

Видео о том, как хранить картофель в квартире, можно посмотреть здесь:

Особенности хранения основных овощей и фруктов

Картофель

Он нуждается в темноте, прохладе и надлежащей вентиляции. Хранить клубни можно в бумажных мешках, деревянных ящиках или корзинах, но не в герметичных полиэтиленовых пакетах. На свету картофель зеленеет, а в его тканях может накапливаться соланин - природное токсичное вещество. Зеленые клубни не следует употреблять в пищу.

Морковь и свекла

Небольшие запасы удобно хранить в овощном отделении холодильника, используя пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции. Более крупные партии можно хранить в ящиках с чистым, слегка влажным песком, если на балконе поддерживаются соответствующие температура и влажность.

Лук и чеснок

Эти овощи нуждаются в сухом месте и постоянной циркуляции воздуха. Для хранения подойдут сетки, плетеные корзины или подвешенные косы. Чрезмерная влажность и тепло могут вызвать прорастание и гниение.

Капуста

Небольшие кочаны можно хранить в холодильнике. Для защиты от высыхания их заворачивают в бумагу или пищевую пленку. Важно периодически проверять состояние листьев и удалять поврежденные участки.

Яблоки

Их желательно хранить отдельно от овощей, по возможности заворачивая каждое яблоко в бумагу. Плоды выделяют этилен - газообразное вещество, которое ускоряет созревание и старение некоторых продуктов. Из-за этого морковь может быстрее приобретать горьковатый привкус, а листья капусты - желтеть.

Основные правила хранения овощей зимой

Перед укладкой на длительное хранение овощи не стоит мыть, если речь идет о картофеле, моркови, свекле и других корнеплодах. Достаточно аккуратно удалить остатки земли и просушить их в соответствующих условиях. При этом на хранение следует откладывать только сухие, неповрежденные продукты без признаков гнили.

Запасы следует регулярно проверять. Порченые овощи нужно сразу убирать, чтобы снизить риск распространения гнили на соседние плоды. Продукты с незначительными механическими повреждениями стоит использовать в первую очередь, если они не имеют признаков порчи.

Как хранить картофель на балконе в мороз

Картофель можно хранить на балконе, если он находится в надежно утепленном ящике или термобоксе, где температура не опускается до уровня замерзания. Подмерзшие клубни могут приобрести сладковатый привкус и быстрее портиться. Поэтому температуру внутри ящика нужно регулярно контролировать.

Почему лук прорастает во время хранения

Основными причинами могут быть повышенная влажность, тепло и несоответствующие условия хранения. Чтобы замедлить прорастание, лук следует перенести в сухое, прохладное место с надлежащей циркуляцией воздуха.

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