Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

Марина Иваненко
11 октября 2026, 16:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как хранить овощи зимой в квартире без погреба. Где хранить картофель, морковь, лук и капусту, чтобы запасы дольше оставались свежими.
Где хранить овощи, если нет погреба
Где хранить овощи, если нет погреба / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где хранить овощи зимой без погреба
  • Как уберечь картофель от мороза и порчи
  • Почему лук и яблоки следует хранить отдельно

Хранить овощи без погреба всю зиму - задача сложная, но вполне выполнимая. Для этого достаточно найти в доме самое темное и прохладное место и правильно организовать хранение каждого продукта. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Pro100Media, главное правило хранения продуктов в квартире - держать их подальше от батарей отопления и не допускать их порчи из-за неправильных условий хранения.

видео дня

Где в квартире обустроить хранилище

Застекленный балкон или лоджия

Это удобное место для хранения овощей, если температура там остается в пределах, подходящих для конкретных продуктов. Когда на улице сильные морозы, запасы нужно защищать от промерзания с помощью утепленных ящиков или термобоксов. При этом важно регулярно проверять температуру внутри хранилища.

Кладовая и коридор

Если в квартире нет балкона, для овощей можно выделить место в кладовой или в прохладной части коридора. Подойдут шкафы и полки, расположенные подальше от отопительных приборов. Важно, чтобы помещение было сухим и хорошо проветривалось.

Холодильник

Он подходит для хранения моркови, свеклы, капусты и зелени. Картофель также можно хранить в холодильнике при отсутствии других вариантов, однако низкие температуры могут изменить его вкус. Поэтому для длительного хранения лучше выбрать темное и прохладное место с соответствующими условиями.

Видео о том, как хранить картофель в квартире, можно посмотреть здесь:

Особенности хранения основных овощей и фруктов

Картофель

Он нуждается в темноте, прохладе и надлежащей вентиляции. Хранить клубни можно в бумажных мешках, деревянных ящиках или корзинах, но не в герметичных полиэтиленовых пакетах. На свету картофель зеленеет, а в его тканях может накапливаться соланин - природное токсичное вещество. Зеленые клубни не следует употреблять в пищу.

Морковь и свекла

Небольшие запасы удобно хранить в овощном отделении холодильника, используя пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции. Более крупные партии можно хранить в ящиках с чистым, слегка влажным песком, если на балконе поддерживаются соответствующие температура и влажность.

Лук и чеснок

Эти овощи нуждаются в сухом месте и постоянной циркуляции воздуха. Для хранения подойдут сетки, плетеные корзины или подвешенные косы. Чрезмерная влажность и тепло могут вызвать прорастание и гниение.

Капуста

Небольшие кочаны можно хранить в холодильнике. Для защиты от высыхания их заворачивают в бумагу или пищевую пленку. Важно периодически проверять состояние листьев и удалять поврежденные участки.

Яблоки

Их желательно хранить отдельно от овощей, по возможности заворачивая каждое яблоко в бумагу. Плоды выделяют этилен - газообразное вещество, которое ускоряет созревание и старение некоторых продуктов. Из-за этого морковь может быстрее приобретать горьковатый привкус, а листья капусты - желтеть.

Основные правила хранения овощей зимой

Перед укладкой на длительное хранение овощи не стоит мыть, если речь идет о картофеле, моркови, свекле и других корнеплодах. Достаточно аккуратно удалить остатки земли и просушить их в соответствующих условиях. При этом на хранение следует откладывать только сухие, неповрежденные продукты без признаков гнили.

Запасы следует регулярно проверять. Порченые овощи нужно сразу убирать, чтобы снизить риск распространения гнили на соседние плоды. Продукты с незначительными механическими повреждениями стоит использовать в первую очередь, если они не имеют признаков порчи.

Как хранить картофель на балконе в мороз

Картофель можно хранить на балконе, если он находится в надежно утепленном ящике или термобоксе, где температура не опускается до уровня замерзания. Подмерзшие клубни могут приобрести сладковатый привкус и быстрее портиться. Поэтому температуру внутри ящика нужно регулярно контролировать.

Почему лук прорастает во время хранения

Основными причинами могут быть повышенная влажность, тепло и несоответствующие условия хранения. Чтобы замедлить прорастание, лук следует перенести в сухое, прохладное место с надлежащей циркуляцией воздуха.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород овощи интересные новости сад жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

18:21Мир
Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:42Украина
Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:19Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Последние новости

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет хранения

18:52

Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

18:50

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

18:32

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям — успех, Собакам — внимание

18:21

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
17:54

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

Реклама
17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

Реклама
15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

Реклама
10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять