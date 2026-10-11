Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Анна Косик
11 октября 2026, 04:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты объяснили, как работает тонкая пленка, сохраняющая тепло в течение отопительного сезона.
Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле
Самый простой способ утеплить война на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как утеплить окна на зиму прозрачной теплоизоляционной пленкой
  • Когда пленка помогает сохранить тепло

Утеплить окна на зиму можно без замены стеклопакетов - прозрачная теплоизоляционная пленка стоит значительно дешевле и монтируется самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главред узнал, что она крепится к оконной раме с внутренней стороны и создает между собой и стеклом тонкий воздушный слой, который работает как дополнительный изоляционный барьер. Об этом сообщили эксперты hovege.hu.

видео дня

Как утеплить окна специальной пленкой

Фактически теплоизоляционная пленка формирует прослойку, которая имитирует эффект еще одного стекла в окне или, по крайней мере, обеспечивает аналогичный уровень защиты от теплопотерь. Наибольший эффект материал дает на старых окнах с одним стеклом, где теплопотери выше.

Кроме того, если наклеить такую пленку, зимой уменьшится количество конденсата на стекле.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

"Современные окна или профессиональную герметизацию такое решение не заменяет. Это скорее быстрый и недорогой вариант на один отопительный сезон, когда полная замена не вписывается в семейный бюджет", - пояснили эксперты.

Больше новостей:

Об источнике: Hovege

Hovege.hu (Hóvége) - это популярный венгерский информационный портал и сервис полезных советов, название которого буквально переводится как "конец месяца". Главная цель проекта - помочь людям, которые сталкиваются с финансовыми или бытовыми трудностями в конце месяца из-за ограниченного бюджета.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:18Украина
Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:18Энергетика
Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

20:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Последние новости

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

Реклама
22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Реклама
19:32

Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

19:27

Одна ошибка — и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябреВидео

19:10

Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 летмнение

18:49

Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средствоВидео

18:43

Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

18:28

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

17:58

Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

17:55

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:31

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовалВидео

17:31

"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФВидео

17:27

Мыши исчезнут раз и навсегда: один простой трюк работает мгновенноВидео

17:08

Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше уходаВидео

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

Реклама
15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять