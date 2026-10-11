Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Эксперты объяснили, как работает тонкая пленка, сохраняющая тепло в течение отопительного сезона.

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Самый простой способ утеплить война на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как утеплить окна на зиму прозрачной теплоизоляционной пленкой

Когда пленка помогает сохранить тепло

Утеплить окна на зиму можно без замены стеклопакетов - прозрачная теплоизоляционная пленка стоит значительно дешевле и монтируется самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главред узнал, что она крепится к оконной раме с внутренней стороны и создает между собой и стеклом тонкий воздушный слой, который работает как дополнительный изоляционный барьер. Об этом сообщили эксперты hovege.hu.

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Как утеплить окна специальной пленкой

Фактически теплоизоляционная пленка формирует прослойку, которая имитирует эффект еще одного стекла в окне или, по крайней мере, обеспечивает аналогичный уровень защиты от теплопотерь. Наибольший эффект материал дает на старых окнах с одним стеклом, где теплопотери выше.

Кроме того, если наклеить такую пленку, зимой уменьшится количество конденсата на стекле.

Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

"Современные окна или профессиональную герметизацию такое решение не заменяет. Это скорее быстрый и недорогой вариант на один отопительный сезон, когда полная замена не вписывается в семейный бюджет", - пояснили эксперты.

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Об источнике: Hovege Hovege.hu (Hóvége) - это популярный венгерский информационный портал и сервис полезных советов, название которого буквально переводится как "конец месяца" . Главная цель проекта - помочь людям, которые сталкиваются с финансовыми или бытовыми трудностями в конце месяца из-за ограниченного бюджета.

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