Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных

Инна Ковенько
12 октября 2026, 03:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы свиные отбивные хорошо подрумянились и не приобрели горьковатый привкус, важно правильно выбрать масло для жарки.
Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных
На каком масле жарить отбивные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • На чем лучше жарить свинину
  • Какое масло лучше всего подходит для жарки свиных отбивных
  • Как правильно жарить отбивные

Свиные отбивные - блюдо, которое требует не только правильного приготовления, но и тщательного выбора масла. Ведь именно оно определяет, будет ли корочка равномерной, золотистой и без горького привкуса.

Шеф-повар Анна Вольф советует использовать масло из водорослей, пишет Главред со ссылкой на Simply Recipes.

видео дня

Что такое масло из водорослей

Этот продукт получают не из морских водорослей, а из микроводорослей - одноклеточных организмов. Их выращивают в больших ферментационных резервуарах, где они перерабатывают сахар в жир. Затем сырьё прессуют, подобно тому, как отжимают оливки, и получают чистое масло.

Почему именно она подходит для отбивных

Секрет сочной корочки - реакция Майяра, когда белки и сахара под действием высокой температуры образуют новые вкусовые оттенки. Для этого нужна хорошо разогретая сковорода и масло, которое выдерживает сильный нагрев. Температура дымления масла из водорослей достигает около 280 °C - это значительно выше, чем у большинства популярных масел, включая оливковое или рапсовое, и почти на одном уровне с рафинированным маслом авокадо.

Важно и то, что она обладает нейтральным вкусом с лёгким сливочным оттенком. В ней нет фруктовых или перцевых нот, поэтому вкус свинины остаётся доминирующим.

Масло из водорослей остается жидким при комнатной температуре и легко распределяется тонким слоем по поверхности сковороды. Это обеспечивает плотный контакт мяса с раскаленным металлом и равномерное подрумянивание. Другие масла часто собираются в лужицы, что превращает процесс в тушение, а не в жарку.

Читайте также:

О ресурсе: Simply Recipes

Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.

Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц.

"Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель - делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
свинина рецепт лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

22:30Мир
Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

21:59Украина
Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

21:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Последние новости

03:26

Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных

03:03

Никогда не сдаются — у представителей каких месяцев рождения самый сильный характер

01:10

Гибель Солнца запустит цепную реакцию: мрачный прогноз о будущем Земли

11 октября, воскресенье
23:09

Больше никакой сырости: хитрый трюк для сушки белья, о котором знают не всеВидео

22:30

У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
22:25

Тест на IQ: нужно найти муравья среди бабочек за 10 секунд

22:23

Почему в 90-х носили золото и кожаные куртки: настоящие причины моды

22:04

Как часто мыть голову осенью: что влияет на частоту и какие мифы стоит забыть

21:59

Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военныеФото

Реклама
21:41

Красивые, но опасные: какие деревья не стоит высаживать на участкеВидео

21:09

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал ЗеленскийФото

20:21

Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкциймнение

20:20

Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

20:20

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:10

Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

19:58

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:42

В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

19:36

Когда добавлять овощи в бульон: секрет насыщенного вкуса и прозрачности

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет храненияВидео

18:52

Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

Реклама
18:50

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

18:32

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям — успех, Собакам — внимание

18:21

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

17:54

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на сегодня, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

Реклама
14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять