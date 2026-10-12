Не подсолнечное: шеф-повар назвала лучшее масло для жарки отбивных

Чтобы свиные отбивные хорошо подрумянились и не приобрели горьковатый привкус, важно правильно выбрать масло для жарки.

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На каком масле жарить отбивные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно жарить отбивные

Свиные отбивные - блюдо, которое требует не только правильного приготовления, но и тщательного выбора масла. Ведь именно оно определяет, будет ли корочка равномерной, золотистой и без горького привкуса.

Шеф-повар Анна Вольф советует использовать масло из водорослей, пишет Главред со ссылкой на Simply Recipes.

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Что такое масло из водорослей

Этот продукт получают не из морских водорослей, а из микроводорослей - одноклеточных организмов. Их выращивают в больших ферментационных резервуарах, где они перерабатывают сахар в жир. Затем сырьё прессуют, подобно тому, как отжимают оливки, и получают чистое масло.

Почему именно она подходит для отбивных

Секрет сочной корочки - реакция Майяра, когда белки и сахара под действием высокой температуры образуют новые вкусовые оттенки. Для этого нужна хорошо разогретая сковорода и масло, которое выдерживает сильный нагрев. Температура дымления масла из водорослей достигает около 280 °C - это значительно выше, чем у большинства популярных масел, включая оливковое или рапсовое, и почти на одном уровне с рафинированным маслом авокадо.

Важно и то, что она обладает нейтральным вкусом с лёгким сливочным оттенком. В ней нет фруктовых или перцевых нот, поэтому вкус свинины остаётся доминирующим.

Масло из водорослей остается жидким при комнатной температуре и легко распределяется тонким слоем по поверхности сковороды. Это обеспечивает плотный контакт мяса с раскаленным металлом и равномерное подрумянивание. Другие масла часто собираются в лужицы, что превращает процесс в тушение, а не в жарку.

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