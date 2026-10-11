Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

Украинская актриса решилась на важный шаг в отношении своей внешности.

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Ксения Мишина отстригла свои волосы / Коллаж Главред, фото Instagram/misha.k.ua

Кратко:

Что сделала Ксения Мишина с волосами

Как она теперь выглядит

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль стоимостью около пяти миллионов гривен, поделилась новым видео.

На своей странице в Instagram, актриса показала, как лишается большого куска собственных волос. Кроме того, она сделала это собственноручно.

видео дня

Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua

На опубликованном видео, актриса сидит в парикхмахерском кресле и собирается резать свои длиннющие волосы. Мишина берет ножницы и сама срезает себе большой кусок длины.

Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua

Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua

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О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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