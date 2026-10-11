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Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

Алена Кюпели
11 октября 2026, 17:01
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Украинская актриса решилась на важный шаг в отношении своей внешности.
Ксения Мишина отстригла свои волосы
Ксения Мишина отстригла свои волосы / Коллаж Главред, фото Instagram/misha.k.ua

Кратко:

  • Что сделала Ксения Мишина с волосами
  • Как она теперь выглядит

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно повредила свой новый премиальный автомобиль стоимостью около пяти миллионов гривен, поделилась новым видео.

На своей странице в Instagram, актриса показала, как лишается большого куска собственных волос. Кроме того, она сделала это собственноручно.

видео дня
Ксения Мишина похвасталась новой прической
Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua

На опубликованном видео, актриса сидит в парикхмахерском кресле и собирается резать свои длиннющие волосы. Мишина берет ножницы и сама срезает себе большой кусок длины.

Ксения Мишина похвасталась новой прической
Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua
Ксения Мишина похвасталась новой прической
Ксения Мишина похвасталась новой прической / Скриншот Instagram/misha.k.ua

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Ранее также популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

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О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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