Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать

Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного.
Масленица – один из самых любимых (а уж сытных и вкусных – так точно) праздников что в Украине, что в России. У праздника немало традиций. Дата же Масленицы в каждом году разная.
Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного.
Когда начинается Масленица 2020 – дата празднования
Многие уже пытаются высчитать, какого числа Масленица, отнимая 56 дней от даты Пасхи. Чтоб вы не ломали голову и не тревожили календари, сразу скажем:
Масленица 2020 в Украине и России начинается с 24 февраля.
Продлится она традиционно неделю:
- понедельник – встреча: пекли первый праздничный блин, который принято отдавать беднякам – за помин душ усопших;
- вторник – заигрыш или, по-простому говоря, сватовство: время смотрин, когда присматривали пару, чтобы сыграть свадьбу после Пасхи, на Красную горку;
- среда – лакомка: мать жены в этот день печет блины для зятя (отсюда и именитое выражение "к теще на блины");
- четверг – разгул: это начало Широкой Масленицы. Если погода позволяет, то строят снежный городок и устраивают там баталии;
- пятница – тещины вечерки: врем теще наведываться к зятю, и его очередь угощать блинами;
- суббота – золовкины посиделки: молодые невестки зовут в гости родственников мужа, перво-наперво, золовок;
- воскресенье – проводы: то самое Прощеное воскресенье 2020, когда просят прощения за все обиды, доедают нескоромную еду, остатки и объедки – сжигают (а заодно и Масленичное чучело жгут), посуду тщательно перемывают и сами устраивают банный день. Пепел от чучела принято развеивать над полями – для повышения урожайности.
То есть ходить по гостям и веселиться принято всю неделю напролет.
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Масленица 2020 – традиции
Для большинства людей Масленица неразрывно связана с блинным пиршеством. Но что готовят на Масленицу, кроме блинов?
В старину Масленичную неделю звали Сырной седмицей. Это было время, когда ели лишь рыбу и молочные продукты. А вот мясо было под строжайшим запретом.
Что еще готовят на Масленицу, кроме блинов – в видео ТСН в конце материала (там наших читателей ждет рецепт вкусного, сытного и простого блюда) про достойную альтернативу блинам и блинчикам.
Мясные блюда ели в Пеструю, или Мясопустную неделю – то есть семь ДО Масленицы. Это период подготовки к неделе Масленичной. Играть свадьбу в это время считалось дурной приметой. Других запретов особо не было.
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Рецепт самых вкусных блинов к Масленице 2020
Кружевные блины – рецепт
Вам понадобится:
- 1 стакан муки (только без горки),
- 300 мл молока,
- 1 ст. ложка сахарной пудры,
- 100 г сливочного масла;
- 3 яйца.
Как готовить:
Это просто идеальные блины на молоке! Их еще называют блины на молоке с дырочками.
Читайте такжеМеню блинов на МасленицуМуку замешать с сахарной пудрой, яйцами и молоком в негустое тесто (консистенции слегка взбитых сливок).
Сливочное масло растопить отдельно и добавить в тесто. Снова хорошенько перемешать.
Дать настояться 30 минут.
Разогреть тонкую ровную сковороду и смазать ее поверхность маслом. Тесто выливать понемногу, небольшими порциями. Покрутить в воздухе скороду, чтоб тесто равномерно распределилось по всей поверхности. Так и получаются блины простые, но красивые и вкусные.
Что дарят на Масленицу 2020
Масленица – праздник семейный. Так что подарки чаще всего выбирают бытовые, для дома и обихода.
Это может быть:
- посуда – от хрустальных салатниц до дорогих серебряных наборов столовых приборов;
- уже готовые угощения: оригинальные пироги, пряники или засахаренные фрукты и пр.;
- украшения недорогие – от заколок для волос до шали или карнавального костюма на Масленицу (или детали от него – маски, к примеру): Скомороха, Петрушки, Солнца, Бабы-Яги и др.
Можно сделать подарок на Масленицу своими руками – масленичное чучело, как вариант.