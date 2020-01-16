  1. Главная
  3. Праздники

Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать

16 января 2020, 04:32

Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного.

Масленица 2020 – дата, какого числа Масленица в 2020 году закончится, традиции
Масленица 2020 – дата, какого числа Масленица в 2020 году закончится, традиции / 1zoom.ru

Масленица – один из самых любимых (а уж сытных и вкусных – так точно) праздников что в Украине, что в России. У праздника немало традиций. Дата же Масленицы в каждом году разная.

Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного.

Когда начинается Масленица 2020 – дата празднования

Многие уже пытаются высчитать, какого числа Масленица, отнимая 56 дней от даты Пасхи. Чтоб вы не ломали голову и не тревожили календари, сразу скажем:

Масленица 2020 в Украине и России начинается с 24 февраля.

Продлится она традиционно неделю:

  • понедельниквстреча: пекли первый праздничный блин, который принято отдавать беднякам – за помин душ усопших;
  • вторникзаигрыш или, по-простому говоря, сватовство: время смотрин, когда присматривали пару, чтобы сыграть свадьбу после Пасхи, на Красную горку;
  • средалакомка: мать жены в этот день печет блины для зятя (отсюда и именитое выражение "к теще на блины");
  • четвергразгул: это начало Широкой Масленицы. Если погода позволяет, то строят снежный городок и устраивают там баталии;
  • пятницатещины вечерки: врем теще наведываться к зятю, и его очередь угощать блинами;
  • субботазоловкины посиделки: молодые невестки зовут в гости родственников мужа, перво-наперво, золовок;
  • воскресеньепроводы: то самое Прощеное воскресенье 2020, когда просят прощения за все обиды, доедают нескоромную еду, остатки и объедки – сжигают (а заодно и Масленичное чучело жгут), посуду тщательно перемывают и сами устраивают банный день. Пепел от чучела принято развеивать над полями – для повышения урожайности.

То есть ходить по гостям и веселиться принято всю неделю напролет.

Читайте такжеКрещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане

Масленица 2020 – традиции

Для большинства людей Масленица неразрывно связана с блинным пиршеством. Но что готовят на Масленицу, кроме блинов?

В старину Масленичную неделю звали Сырной седмицей. Это было время, когда ели лишь рыбу и молочные продукты. А вот мясо было под строжайшим запретом.

Что еще готовят на Масленицу, кроме блинов – в видео ТСН в конце материала (там наших читателей ждет рецепт вкусного, сытного и простого блюда) про достойную альтернативу блинам и блинчикам.

Мясные блюда ели в Пеструю, или Мясопустную неделю – то есть семь ДО Масленицы. Это период подготовки к неделе Масленичной. Играть свадьбу в это время считалось дурной приметой. Других запретов особо не было.

Читайте такжеНедолго осталось: когда надо убирать елку 2020

Рецепт самых вкусных блинов к Масленице 2020

Кружевные блины – рецепт

Вам понадобится:

  • 1 стакан муки (только без горки),
  • 300 мл молока,
  • 1 ст. ложка сахарной пудры,
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 яйца.

Как готовить:

Это просто идеальные блины на молоке! Их еще называют блины на молоке с дырочками.

Читайте такжеМеню блинов на МасленицуМуку замешать с сахарной пудрой, яйцами и молоком в негустое тесто (консистенции слегка взбитых сливок).

Сливочное масло растопить отдельно и добавить в тесто. Снова хорошенько перемешать.

Дать настояться 30 минут.

Разогреть тонкую ровную сковороду и смазать ее поверхность маслом. Тесто выливать понемногу, небольшими порциями. Покрутить в воздухе скороду, чтоб тесто равномерно распределилось по всей поверхности. Так и получаются блины простые, но красивые и вкусные.

Что дарят на Масленицу 2020

Масленица – праздник семейный. Так что подарки чаще всего выбирают бытовые, для дома и обихода.

Это может быть:

  • посуда – от хрустальных салатниц до дорогих серебряных наборов столовых приборов;
  • уже готовые угощения: оригинальные пироги, пряники или засахаренные фрукты и пр.;
  • украшения недорогие – от заколок для волос до шали или карнавального костюма на Масленицу (или детали от него – маски, к примеру): Скомороха, Петрушки, Солнца, Бабы-Яги и др.

Можно сделать подарок на Масленицу своими руками – масленичное чучело, как вариант.

праздник масленица традиции Масленица 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:32
Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать
04:27
Уже не пися королева: "Царица ковровая" Maruv соблазняет стройными ножками на пикантных фото
03:59
Старые кони и борозда: ученые рассказали, как связаны секс и менопауза
03:11
"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пора
02:24
"Синдром тетки": психолог рассказала, как вернуть вкус к жизни
01:39
"Вернуться туда, где были": восстановление Австралии после пожаров может занять 100 лет
00:55
Павшее знамя: ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс
00:32
Украинцам разрешат пользоваться связью и Интернетом во время авиаперелетов
00:19
16 января – какой сегодня праздник: что делать в Гордеев день, приметы Видео
15 января, среда
23:59
"В тюрьму с конфискацией": Садальский высказался об отставке правительства РФ Видео
23:57
Смертельная катастрофа Боинга: в МАУ открыли "горячую линию"
23:38
"Отмыли 18 миллионов долларов": в Италии сына Азарова будут судить за коррупцию
23:21
СМИ выяснили, о чем шла речь на заседании "слуг народа", которое проигнорировал Гончарук
23:15
"Он кокетничает": политолог прокомментировал прослушку заседания Гончарука
23:03
Отношения Украины и НАТО: Кулеба назвал главные "истории успеха" в 2020
22:55
Руис предложил подписчикам выбрать ему соперника для боя
22:53
Австралия не захотела принимать помощь Украины для ликвидации пожаров
22:26
"Ухандохали экономику": в Сеть слили вторую часть скандального разговора Гончарука с министрами Видео
22:16
В Кабмине прокомментировали информацию об отставке Гончарука и скандальную видеозапись
22:10
Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004
21:53
Помощь при родах: какие медуслуги в Украине останутся бесплатными
21:44
"Эти числа вообще реальны": Серроне - о своем гонораре за бой с Макгрегором
21:24
"Без живой демократии": в Украине прошлись по отставке правительства РФ
21:21
Нега и соблазн: в Сеть выложили подборку шикарных эротических фото 18+ Фото
21:20
Гончарук после скандальной видеозаписи не пришел на заседание фракции Слуга народа
21:13
Мерседес, Лада: тренер клуба УПЛ оригинально объяснил трансферную политику клуба
20:59
"В наряды вместе выходили": свидетель заявил об алиби Дугарь по делу Шеремета
20:53
Киву поймали в зале Рады за просмотром интимных фото девушки Видео
20:38
Нурмагомедов - Фергюсон: американец потренировался на пляже
20:31
Россия нанесла жуткие авиаудары по Сирии, много погибших - ужасные фото 18+
20:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
20:21
Премьер Гончарук подал в отставку - СМИ
20:07
"Хабиб повел себя, как баба": Макгрегор вспомнил стычку на парковке
20:04
Депутат от Слуги народа потребовал отставки Гончарука
20:02
"Ковыряется в носу и жрет собственные козявки": нардепа засекли за мерзким занятием
20:00
Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос Фото
19:43
Король обнала и миллионер-коррупционер: что известно о будущем премьере РФ
19:39
Макгрегор - Серроне: поединок уже бьет рекорды
19:37
В МВД не нашли приказ о награждении Черновол автоматом
19:36
Кадыров покинул пост главы Чечни
19:27
"Считает Зеленского идиотом?": в Сети обсуждают скандальную запись с откровениями Гончарука
19:11
Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле Видео
19:10
Моуриньо ослабил соперника Шахтера
19:09
Играет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто он Видео
18:44
"Профессионально и эффективно": в посольстве США оценили реакцию Зеленского на авиакатастрофу
18:40
Малиновский отдал шикарный ассист в матче Кубка Италии Видео
18:32
Путин подписал указ об отставке правительства Видео
18:30
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине - СМИ
18:23
Путин выбрал себе нового премьер-министра России
18:18
Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять