Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать

Масленица 2020 – дата, какого числа Масленица в 2020 году закончится, традиции / 1zoom.ru

Масленица – один из самых любимых (а уж сытных и вкусных – так точно) праздников что в Украине, что в России. У праздника немало традиций. Дата же Масленицы в каждом году разная.

Главред выяснил, когда начинается Масленица в 2020 году, ее традиции, как сделать идеальные блины на молоке и много еще чего интересного.

Когда начинается Масленица 2020 – дата празднования

Многие уже пытаются высчитать, какого числа Масленица, отнимая 56 дней от даты Пасхи. Чтоб вы не ломали голову и не тревожили календари, сразу скажем:

Масленица 2020 в Украине и России начинается с 24 февраля.

Продлится она традиционно неделю:

понедельник – встреча : пекли первый праздничный блин, который принято отдавать беднякам – за помин душ усопших;

– : пекли первый праздничный блин, который принято отдавать беднякам – за помин душ усопших; вторник – заигрыш или, по-простому говоря, сватовство: время смотрин, когда присматривали пару, чтобы сыграть свадьбу после Пасхи, на Красную горку;

– или, по-простому говоря, сватовство: время смотрин, когда присматривали пару, чтобы сыграть свадьбу после Пасхи, на Красную горку; среда – лакомка : мать жены в этот день печет блины для зятя (отсюда и именитое выражение "к теще на блины");

– : мать жены в этот день печет блины для зятя (отсюда и именитое выражение "к теще на блины"); четверг – разгул : это начало Широкой Масленицы. Если погода позволяет, то строят снежный городок и устраивают там баталии;

– : это начало Широкой Масленицы. Если погода позволяет, то строят снежный городок и устраивают там баталии; пятница – тещины вечерки : врем теще наведываться к зятю, и его очередь угощать блинами;

– : врем теще наведываться к зятю, и его очередь угощать блинами; суббота – золовкины посиделки : молодые невестки зовут в гости родственников мужа, перво-наперво, золовок;

– : молодые невестки зовут в гости родственников мужа, перво-наперво, золовок; воскресенье – проводы: то самое Прощеное воскресенье 2020, когда просят прощения за все обиды, доедают нескоромную еду, остатки и объедки – сжигают (а заодно и Масленичное чучело жгут), посуду тщательно перемывают и сами устраивают банный день. Пепел от чучела принято развеивать над полями – для повышения урожайности.

То есть ходить по гостям и веселиться принято всю неделю напролет.

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Масленица 2020 – традиции

Для большинства людей Масленица неразрывно связана с блинным пиршеством. Но что готовят на Масленицу, кроме блинов?

В старину Масленичную неделю звали Сырной седмицей. Это было время, когда ели лишь рыбу и молочные продукты. А вот мясо было под строжайшим запретом.

Что еще готовят на Масленицу, кроме блинов – в видео ТСН в конце материала (там наших читателей ждет рецепт вкусного, сытного и простого блюда) про достойную альтернативу блинам и блинчикам.

Мясные блюда ели в Пеструю, или Мясопустную неделю – то есть семь ДО Масленицы. Это период подготовки к неделе Масленичной. Играть свадьбу в это время считалось дурной приметой. Других запретов особо не было.

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Рецепт самых вкусных блинов к Масленице 2020

Кружевные блины – рецепт

Вам понадобится:

1 стакан муки (только без горки),

300 мл молока,

1 ст. ложка сахарной пудры,

100 г сливочного масла;

3 яйца.

Как готовить:

Это просто идеальные блины на молоке! Их еще называют блины на молоке с дырочками.

Читайте такжеМеню блинов на МасленицуМуку замешать с сахарной пудрой, яйцами и молоком в негустое тесто (консистенции слегка взбитых сливок).

Сливочное масло растопить отдельно и добавить в тесто. Снова хорошенько перемешать.

Дать настояться 30 минут.

Разогреть тонкую ровную сковороду и смазать ее поверхность маслом. Тесто выливать понемногу, небольшими порциями. Покрутить в воздухе скороду, чтоб тесто равномерно распределилось по всей поверхности. Так и получаются блины простые, но красивые и вкусные.

Что дарят на Масленицу 2020

Масленица – праздник семейный. Так что подарки чаще всего выбирают бытовые, для дома и обихода.

Это может быть:

посуда – от хрустальных салатниц до дорогих серебряных наборов столовых приборов;

уже готовые угощения: оригинальные пироги, пряники или засахаренные фрукты и пр.;

украшения недорогие – от заколок для волос до шали или карнавального костюма на Масленицу (или детали от него – маски, к примеру): Скомороха, Петрушки, Солнца, Бабы-Яги и др.

Можно сделать подарок на Масленицу своими руками – масленичное чучело, как вариант.