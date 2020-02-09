Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки

Мы собрали на День стоматолога 2020 лучшие поздравления – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – чтобы круто отметить праздник 9 февраля.
Поздравления с Днем стоматолога 2020 украинские специалисты получают в Международный день стоматолога 2020 – 9 февраля, когда почитается покровительница всех зубных врачей святая Аполлония.
Великомученицей и покровительницей стоматологов она стала за то, что во имя веры претерпела жуткие пытки: ей вырвали все зубы и бросили в огонь (по другой версии – сама бесстрашно шагнула в пламя). Во имя нее с древних пор и лечат зубы зубные эскулапы.
А 6 марта нас еще ждет Международный день зубного врача 2020.
Пока же Главред подготовил на День стоматолога 2020 лучшие поздравления в прозе, короткие, в стихах и смс – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – чтобы достойно отметить праздник 9 февраля. Мы также собрали поздравления с Днем стоматолога картинки – фото, открытки и гифки.
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Поздравления с Днем стоматолога – в прозе, стихах и смс
Поздравления с Днем стоматолога короткие:
Стоматологов сегодня
Поздравляем с этим днем,
За прекрасную работу
Похвалу вам отдаем!
Пациенты чтобы рады
Были снова приходить,
Чтобы взрослые и дети
Продолжали вас любить!
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Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!
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Поздравление с Днем стоматолога в прозе – своими словами:
Хочу подарить это поздравление с Днем стоматолога своей подруге! Желаю, чтобы все твои пациенты широко улыбались и искренне тебя благодарили! Я рада, что моя подруга дарит людям здоровье и красоту! Пусть в работе тебя ждут только успех и признание.
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От всего сердца поздравляем с Днем стоматолога! Пускай вас окружают добрые и светлые улыбки. Желаем успеха в вашем неоценимом труде, благополучия и процветания в жизни. Благодарности пациентов и удовольствия от работы.
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Прикольные поздравления с Днем стоматолога – стихи:
Ювелирное искусство —
Людям зубы мастерить!
Голливудскую улыбку
Каждый может получить!
И за это, стоматолог,
Дай поздравлю тебя я!
Пусть клиентов будет много,
И доход растет всегда!
***
Может шуткой показаться,
Но секрет большой открою,
Дети все тебя боятся,
Да и взрослые порою.
Это зря, конечно, братцы,
Стоматолог — доктор лучший,
Чтоб красиво улыбаться
И зубную боль прищучить!
***
Зуб разнылся. Ой-ой-ой!
Страшный доктор есть зубной.
Надевает он перчатки —
Сердце ускользает в пятки.
Бормашина зажужжала,
В кресло до предела вжала.
"Пациент, откройте рот!"
Выступил холодный пот...
А еще анестезия
Вызывает амнезию.
На вопрос: "Вам сколько лет?" —
Не находишь вдруг ответ.
Но признаюсь, господа,
Что без вас нам никуда.
Ждет без вас такая прелесть,
Как искусственная челюсть.
Стоматологи, виват!
И желаем во сто крат
Преумножить счастье, радость,
В банке счет и жизни сладость!