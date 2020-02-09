Поздравления с Днем стоматолога – короткие, в прозе, стихах и картинки

С днем стоматолога 2020 – поздравления прикольные и открытки живые / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем стоматолога 2020 украинские специалисты получают в Международный день стоматолога 2020 – 9 февраля, когда почитается покровительница всех зубных врачей святая Аполлония.

Великомученицей и покровительницей стоматологов она стала за то, что во имя веры претерпела жуткие пытки: ей вырвали все зубы и бросили в огонь (по другой версии – сама бесстрашно шагнула в пламя). Во имя нее с древних пор и лечат зубы зубные эскулапы.

А 6 марта нас еще ждет Международный день зубного врача 2020.

Пока же Главред подготовил на День стоматолога 2020 лучшие поздравления в прозе, короткие, в стихах и смс – подруге и коллеге, для стоматолога-хирурга и их медсестер – чтобы достойно отметить праздник 9 февраля. Мы также собрали поздравления с Днем стоматолога картинки – фото, открытки и гифки.

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Поздравления с Днем стоматолога – в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем стоматолога короткие:

Стоматологов сегодня

Поздравляем с этим днем,

За прекрасную работу

Похвалу вам отдаем!

Пациенты чтобы рады

Были снова приходить,

Чтобы взрослые и дети

Продолжали вас любить!

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Поздравляю с профессиональным праздником укротителя кариеса и повелителя пломб! Желаю успехов, инновационных методов работы, благодарных и белоснежных улыбок пациентов. Пускай работа приносит удовольствие — от деятельности, дохода и коллектива!

***

Поздравление с Днем стоматолога в прозе – своими словами:

Хочу подарить это поздравление с Днем стоматолога своей подруге! Желаю, чтобы все твои пациенты широко улыбались и искренне тебя благодарили! Я рада, что моя подруга дарит людям здоровье и красоту! Пусть в работе тебя ждут только успех и признание.

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От всего сердца поздравляем с Днем стоматолога! Пускай вас окружают добрые и светлые улыбки. Желаем успеха в вашем неоценимом труде, благополучия и процветания в жизни. Благодарности пациентов и удовольствия от работы.

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Прикольные поздравления с Днем стоматолога – стихи:

Ювелирное искусство —

Людям зубы мастерить!

Голливудскую улыбку

Каждый может получить!

И за это, стоматолог,

Дай поздравлю тебя я!

Пусть клиентов будет много,

И доход растет всегда!

***

Может шуткой показаться,

Но секрет большой открою,

Дети все тебя боятся,

Да и взрослые порою.

Это зря, конечно, братцы,

Стоматолог — доктор лучший,

Чтоб красиво улыбаться

И зубную боль прищучить!

***

Зуб разнылся. Ой-ой-ой!

Страшный доктор есть зубной.

Надевает он перчатки —

Сердце ускользает в пятки.

Бормашина зажужжала,

В кресло до предела вжала.

"Пациент, откройте рот!"

Выступил холодный пот...

А еще анестезия

Вызывает амнезию.

На вопрос: "Вам сколько лет?" —

Не находишь вдруг ответ.

Но признаюсь, господа,

Что без вас нам никуда.

Ждет без вас такая прелесть,

Как искусственная челюсть.

Стоматологи, виват!

И желаем во сто крат

Преумножить счастье, радость,

В банке счет и жизни сладость!

С Днем стоматолога – картинки

С Днем стоматолога

С Днем стоматолога