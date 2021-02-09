Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты

Поздравления с Днем стоматолога в прозе, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки стоматологу - собрал Главред.
9 февраля отмечается праздник зубного врача. Это Международный день стоматолога 2021, который празднует и Украина, и Россия, и Узбекистан, и еще много других стран.
В этот день принято молиться святой мученице Аполлонии, чтоб не болели зубы – и дарить поздравления и поздравительные картинки на День стоматолога – прикольные и душевные. Это может быть и официальное поздравление с Днем стоматолога – в прозе, на Вы и формально вежливое. А может быть поздравление с Днем стоматолога подруге – шуточно прикольное, своими словами и без лишних изысков.
Красивые поздравления с Днем стоматолога в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки стоматологу – собрал Главред.
Привітання з Днем стоматолога українською мовою
Поздравления с Днем стоматолога – проза, стихи и смс
Поздравление с днем стоматолога в прозе:
Желаю всегда получать только удовольствие от своей любимой работы, благодаря которой ты помогаешь многим людям! Желаю, чтобы пациенты всегда выходили из твоего кабинета только веселыми и благодарили за свои белоснежные улыбки и здоровые зубы! Поздравляю с Днем стоматолога!
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Стоматолог ты прекрасный,
И тебе желаю счастья,
С профессиональным днем тебя,
При работе будь всегда!
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Официальное поздравление с Днем стоматолога:
Поздравляю Вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо Вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей! Пусть Ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов, здоровья вам и удачи, мира и благополучия!
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Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С международным днем дантиста!
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Поздравление с Днем стоматолога подруге:
Поздравляю создательницу белоснежных улыбок с профессиональным праздником! Желаю благодарных и спокойных клиентов, освоения инновационных методов в работе, процветания и счастья. Пусть профессия всегда приносит тебе радость и удовольствие.
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Поздравления с Днем стоматолога короткие:
Вы создаете идеально
Улыбки радостные нам!
И в праздник профессиональный, —
"Спасибо!" — говорим мы вам.
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Поздравляем с профессиональным праздником — Днем стоматолога! Спасибо вам за наши прекрасные здоровые улыбки. Пусть так же щедро и открыто улыбается вам удача. Счастья и процветания.
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Очень важная работа
Зубы людям всем лечить,
Пожелаем мы в Ваш праздник
Свое призвание любить,
Чтоб профессия такая
Много денег принесла,
И чтоб жизнь у Вас веселой
И счастливою была!
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С Днем стоматолога! Пусть растет профессионализм, работа не надоедает и приносит достойный доход. Пусть в вашей жизни всегда находится время на приятный отдых и общение с родными и близкими.
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Поздравляем с профессиональным праздником стоматолога! Истинного удовлетворения вам от труда, богатырского здоровья и огромных полчищ благодарных клиентов.