Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты

День стоматолога - картинки и поздравления с Днем стоматолога

9 февраля отмечается праздник зубного врача. Это Международный день стоматолога 2021, который празднует и Украина, и Россия, и Узбекистан, и еще много других стран.

В этот день принято молиться святой мученице Аполлонии, чтоб не болели зубы – и дарить поздравления и поздравительные картинки на День стоматолога – прикольные и душевные. Это может быть и официальное поздравление с Днем стоматолога – в прозе, на Вы и формально вежливое. А может быть поздравление с Днем стоматолога подруге – шуточно прикольное, своими словами и без лишних изысков.

Красивые поздравления с Днем стоматолога в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки стоматологу – собрал Главред.

Привітання з Днем стоматолога українською мовою

Поздравления с Днем стоматолога – проза, стихи и смс

Поздравление с днем стоматолога в прозе:

Желаю всегда получать только удовольствие от своей любимой работы, благодаря которой ты помогаешь многим людям! Желаю, чтобы пациенты всегда выходили из твоего кабинета только веселыми и благодарили за свои белоснежные улыбки и здоровые зубы! Поздравляю с Днем стоматолога!

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Стоматолог ты прекрасный,

И тебе желаю счастья,

С профессиональным днем тебя,

При работе будь всегда!

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Официальное поздравление с Днем стоматолога:

Поздравляю Вас с профессиональным праздником, дорогие и уважаемые врачи-стоматологи! Спасибо Вам за благородную и важную работу — дарить миру красивые, сияющие, улыбки людей! Пусть Ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом, благодарностью клиентов, здоровья вам и удачи, мира и благополучия!

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Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор — стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!

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Поздравление с Днем стоматолога подруге:

Поздравляю создательницу белоснежных улыбок с профессиональным праздником! Желаю благодарных и спокойных клиентов, освоения инновационных методов в работе, процветания и счастья. Пусть профессия всегда приносит тебе радость и удовольствие.

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Поздравления с Днем стоматолога короткие:

Вы создаете идеально

Улыбки радостные нам!

И в праздник профессиональный, —

"Спасибо!" — говорим мы вам.

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Поздравляем с профессиональным праздником — Днем стоматолога! Спасибо вам за наши прекрасные здоровые улыбки. Пусть так же щедро и открыто улыбается вам удача. Счастья и процветания.

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Очень важная работа

Зубы людям всем лечить,

Пожелаем мы в Ваш праздник

Свое призвание любить,

Чтоб профессия такая

Много денег принесла,

И чтоб жизнь у Вас веселой

И счастливою была!

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С Днем стоматолога! Пусть растет профессионализм, работа не надоедает и приносит достойный доход. Пусть в вашей жизни всегда находится время на приятный отдых и общение с родными и близкими.

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Поздравляем с профессиональным праздником стоматолога! Истинного удовлетворения вам от труда, богатырского здоровья и огромных полчищ благодарных клиентов.

Картинки с Днем стоматолога и открытки на День стоматолога