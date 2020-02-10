10 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День чудес

10 февраля справляют именины домового и День чудес – приметы и традиции дня подскажут, что делать нельзя, а что нужно.
10 февраля 2020 – сегодня праздник вкусный.
Мир отмечает Всемирный день зернобобовых. А евреи всего мира – Новый год плодовых деревьев 2020 (Ту би-шват).
В РФ сегодня День дипломатического работника. А еще Россия проводит День памяти Александра Пушкина.
По народному календарю, 10 февраля – Ефрем – сверчковый заступник и Прохор-весновей.
10 февраля: праздник церковный
10 февраля у православных День памяти преподобного Ефрема Сирина, прославившегося своими богоугодными речами.
Поста нет.
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10 февраля: приметы
Есть такие приметы 10 февраля на погоду:
- ветреный день – дождливая погода летом зарядит;
- лес потемнел – к оттепели.
10 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Ефремов день в народе кличут День чудес: люди верят, что в этот день возможно любое чудо.
Наши предки в Ефремов день устраивали именины домового: на ночь на кухне принято было оставлять ему каши, на застеленном белой скатертью столе – стакан молока, а вечером главным героем всех рассказов и историй выступал домовой. Кашу и прочие угощения оставляли со словами: "Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги – наш дом береги".
Также по углам дома раскладывали монетки – за добрую службу домашнего духа.
По поверью, уборка в доме в этот день принесет человеку счастье.
К слову, в старину верили, что если в этот день подмести свое жилье веником из полыни – то можно так вымести всякую нечисть из дому, защитив его от зла.
По народным поверьям, 10 февраля нельзя:
- убивать насекомых в доме;
- ссориться и обижаться.
10 февраля: именины
День ангела справляют Ольга, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Федор и Феодосий.
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10 февраля: кто родился
10 февраля родились такие знаменитости:
- 1890 — русский советский писатель, лауреат Нобелевской премии (1958) Борис Пастернак.
- 1929 — американский композитор и дирижер, классик киномузыки Джерри Голдсмит (музыка к первым фильмам Планета обезьян, Звездный путь/Стартрек, Гремлины, Рэмбо и др.).
- 1961 — российский певец Сергей Пенкин.
- 1974 — американская актриса, режиссер Элизабет Бэнкс (Человек-паук, Сорокалетний девственник, Голодные игры и др.).