10 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День чудес

10 февраля – праздник домового и Ефремов день – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

10 февраля 2020 – сегодня праздник вкусный.

Мир отмечает Всемирный день зернобобовых. А евреи всего мира – Новый год плодовых деревьев 2020 (Ту би-шват).

В РФ сегодня День дипломатического работника. А еще Россия проводит День памяти Александра Пушкина.

По народному календарю, 10 февраля – Ефрем – сверчковый заступник и Прохор-весновей.

10 февраля: праздник церковный

10 февраля у православных День памяти преподобного Ефрема Сирина, прославившегося своими богоугодными речами.

Поста нет.

Читайте такжеМасленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать

10 февраля: приметы

Есть такие приметы 10 февраля на погоду:

ветреный день – дождливая погода летом зарядит;

лес потемнел – к оттепели.

10 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Ефремов день в народе кличут День чудес: люди верят, что в этот день возможно любое чудо.

Наши предки в Ефремов день устраивали именины домового: на ночь на кухне принято было оставлять ему каши, на застеленном белой скатертью столе – стакан молока, а вечером главным героем всех рассказов и историй выступал домовой. Кашу и прочие угощения оставляли со словами: "Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги – наш дом береги".

Также по углам дома раскладывали монетки – за добрую службу домашнего духа.

По поверью, уборка в доме в этот день принесет человеку счастье.

К слову, в старину верили, что если в этот день подмести свое жилье веником из полыни – то можно так вымести всякую нечисть из дому, защитив его от зла.

По народным поверьям, 10 февраля нельзя:

убивать насекомых в доме;

ссориться и обижаться.

10 февраля: именины

День ангела справляют Ольга, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Федор и Феодосий.

Читайте такжеДень ангела Ольги – поздравления, элегантные открытки и гиф

10 февраля: кто родился

10 февраля родились такие знаменитости: