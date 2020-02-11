11 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Лаврентьев день

Традиции и приметы 11 февраля связаны с исцелением глаз. Заодно они подскажут, что есть сегодня – чтобы быть счастливым.
11 февраля 2020 – сегодня праздник научно-здоровый.
По инициативе ООН мир отмечает Международный день женщин и девочек в науке. Заодно проходит Всемирный день больного.
США отмечает Национальный день изобретателя, а Япония – День основания государства.
В Азербайджане – День работников налоговой службы, в Польше – День подкормки лесных зверей (День помощи лесным зверям), а в Камеруне – День молодежи.
По народному календарю, 11 февраля – Лаврентьев день.
11 февраля: праздник церковный
11 февраля православные почитается затворник Печерский, епископ Туровский преподобный Лаврентий, прославившийся даром исцелений.
В этот день принято молиться святому Лаврентию об исцелении глазных болезней, улучшении зрения и избавлении от слепоты.
Поста нет.
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11 февраля: приметы
Есть такие приметы 11 февраля на погоду:
- на этот день пришлась растущая луна – погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние – вторая половина марта;
- холодная погода – к жаркому августу;
- ветреная погода – к дождливому году;
- дрова плохо разгораются, и дым идет коромыслом – к оттепели;
- в лесу деревья шумят – к сильному ветру.
11 февраля: что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеСытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецептыУдачным считался визит гостей в Лаврентьев день: по поверью, они приносят с собой счастье.
В этот день старались напечь пирожков с капустой или кулебяку (пирог с капустой): чем больше их съешь – тем счастливее будешь. Остатки не выкидывали, а скармливали домашним животным.
По народным поверьям, 11 февраля нельзя делать тяжелую физическую работу.
11 февраля: именины
День ангела справляют Герасим, Дмитрий, Иван и Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий и Лука, Роман, Юлиан и Яков.
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11 февраля: кто родился
11 февраля родились такие знаменитости:
- 1624 — нидерландский художник и рисовальщик эпохи барокко Ламберт Домер.
- 1800 — английский физик и химик, один из изобретателей фотографии Уильям Генри Фокс Тальбот.
- 1847 — американский изобретатель Томас Эдисон.
- 1969 — американская актриса Дженнифер Энистон (сериал Друзья, Брюс Всемогущий, Мы — Миллеры и др.).
- 1982 — британская актриса Натали Дормер (сериалы Игра престолов и Тюдоры, Игры разумов и др.).