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11 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Лаврентьев день

11 февраля 2020, 00:19

Традиции и приметы 11 февраля связаны с исцелением глаз. Заодно они подскажут, что есть сегодня – чтобы быть счастливым.

11 февраля – праздник женщин в науке и Лаврентьев день – что нельзя делать, приметы
11 февраля – праздник женщин в науке и Лаврентьев день – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 февраля 2020 – сегодня праздник научно-здоровый.

По инициативе ООН мир отмечает Международный день женщин и девочек в науке. Заодно проходит Всемирный день больного.

США отмечает Национальный день изобретателя, а Япония – День основания государства.

В Азербайджане – День работников налоговой службы, в Польше – День подкормки лесных зверей (День помощи лесным зверям), а в Камеруне – День молодежи.

По народному календарю, 11 февраля – Лаврентьев день.

11 февраля: праздник церковный

11 февраля православные почитается затворник Печерский, епископ Туровский преподобный Лаврентий, прославившийся даром исцелений.

В этот день принято молиться святому Лаврентию об исцелении глазных болезней, улучшении зрения и избавлении от слепоты.

Поста нет.

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11 февраля: приметы

Есть такие приметы 11 февраля на погоду:

  • на этот день пришлась растущая луна – погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние – вторая половина марта;
  • холодная погода – к жаркому августу;
  • ветреная погода – к дождливому году;
  • дрова плохо разгораются, и дым идет коромыслом – к оттепели;
  • в лесу деревья шумят – к сильному ветру.

11 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеСытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецептыУдачным считался визит гостей в Лаврентьев день: по поверью, они приносят с собой счастье.

В этот день старались напечь пирожков с капустой или кулебяку (пирог с капустой): чем больше их съешь – тем счастливее будешь. Остатки не выкидывали, а скармливали домашним животным.

По народным поверьям, 11 февраля нельзя делать тяжелую физическую работу.

11 февраля: именины

День ангела справляют Герасим, Дмитрий, Иван и Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий и Лука, Роман, Юлиан и Яков.

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11 февраля: кто родился

11 февраля родились такие знаменитости:

  • 1624 — нидерландский художник и рисовальщик эпохи барокко Ламберт Домер.
  • 1800 — английский физик и химик, один из изобретателей фотографии Уильям Генри Фокс Тальбот.
  • 1847 — американский изобретатель Томас Эдисон.
  • 1969 — американская актриса Дженнифер Энистон (сериал Друзья, Брюс Всемогущий, Мы — Миллеры и др.).
  • 1982 — британская актриса Натали Дормер (сериалы Игра престолов и Тюдоры, Игры разумов и др.).

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