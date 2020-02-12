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12 февраля – какой сегодня праздник: День Дарвина и Трехсвятие, приметы

12 февраля 2020, 00:19

Традиции и приметы 12 февраля подскажут, почему стоит строить планы и мириться – и что нельзя делать сегодня.

12 февраля – праздник Дарвина и Васильев день – что нельзя делать, приметы
12 февраля – праздник Дарвина и Васильев день – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

12 февраля 2020 – сегодня праздник эволюции.

По инициативе ООН мир проводит День Дарвина2020 (Международный день науки и гуманизма). Также ООН организовывает Международный день детей-солдат.

Мир отмечает Международный день брачных агентств, а США в этот же день – Национальный день свободы брака. Еще в Штатах нынче День рождения Авраама Линкольна.

В Венесуэле веселятся в честь Дня молодежи, а в Мьянме – по поводу Дня единства.

По народному календарю, 12 февраля – Трехсвятие или Васильев день.

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12 февраля: праздник церковный

Трехсвятием этот день в народе прозвали, так как 12 февраля православная церковь чествует сразу трех святых – Василия Великого (также известен как Василий Кесарийский), а с ним заодно Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день в церкви молятся всем трем святым – в первую очередь о семье и детях. День этот считается праздником семейной святости, так как семейства всех троих святителей были крайне верующими, и детей своих они воспитали в любви и вере.

Поста нет.

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12 февраля: приметы

Прогноз погоды в старину делали, в основном, опираясь на поведение диких животных в этот день. Есть такие приметы 12 февраля на погоду:

  • зайцы к человеческому жилью выбираются или волки рядом воют – к холодам;
  • мыши на снег выбрались – к потеплению;
  • снегирь скрипуче щебечет и/или вороны каркают громко – завьюжит скоро;
  • много на деревьях инея – тепла жди;
  • луна ночью багровая – к ветреному дню;
  • ветреный день – к сырому дождливому году.

12 февраля: что нельзя делать, а что нужно

Васильев день – Трехсвятие – в старину считали началом свадебного сезона у лесного зверья: мол, звери ищут пару, самцы устраивают бои за самку, начинается пора размножения.

Люди отмечали Трехсвятие несколько жестоким и циничным макаром: на стол в этот день принято было подавать дичь (к примеру, мясо вепря или оленину).

В Васильев день принято мириться с теми, с кем в ссоре – иначе вражда на целый год затянется.

А чтобы в доме не было ссор – на Василия выставляли ношеную обувь за порог.

Считается, что запланированное в этот день – сбудется легко и удачно. Так что день стоит посвятить составлению и продумыванию планов.

Мужчины на Василия старались переделать побольше дел: мужская работа в Васильев день считается благословленной свыше.

По народным поверьям, 12 февраля нельзя:

  • прясть и вязать (а еще стирать) – праздник еще называют днем трех святителей-непрядильщиков;
  • ходить на охоту – в брачный сезон зверь особо лютый, да и плодиться ему мешать не стоит;
  • ревновать и злиться;
  • работать с землей.

12 февраля: именины

День ангела справляют Пелагея, а также Василий и Владимир, Григорий, Иван и Ипполит, Максим, Петр, Степан, Федор и Феофил.

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12 февраля: кто родился

12 февраля родились такие знаменитости:

  • 1809 — английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма) Чарльз Дарвин.
  • 1809 — 16-й президент США Авраам Линкольн.
  • 1968 — американский актер театра и кино Джош Джеймс Бролин (Старикам тут не место, Харви Милк, Олдбой, Мстители: Война бесконечности и Финал, Дэдпул 2 и др.).
  • 1969 — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски (Реквием по мечте, Черный лебедь, Ной и др.).
  • 1980 — американская актриса Кристина Риччи (Семейка Аддамс, Страх и ненависть в Лас-Вегасе, Сонная лощина и др.).

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