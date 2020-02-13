13 февраля – какой сегодня праздник: с Днем презерватива и что делать в День Никиты

С Днем презерватива поздравляют самые смелые в праздник 13 февраля, а вот люди верующие в День святого Никиты о защите от огня, молний и жаркого лета.
13 февраля 2020 – сегодня праздник радиоэфира и безопасного секса.
Мир отмечает Всемирный день радио 2020.
Прикольные праздники на каждый день 2020 представлены Днем кондома, официальное наименование – Международный день презерватива 2020. К слову, есть еще один День презерватива – 26 сентября, но тот зовется Всемирный день контрацепции. Подробнее читайте в нашем материале День контрацепции: как поздравить и как спасались от беременности лимоном и яичками в самогоне.
По народному календарю, 13 февраля – Никита-пожарник.
Читайте такжеПоздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты
13 февраля: праздник церковный
13 февраля у православных День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они приняли мученическую смерть за веру, а святой Кир еще при жизни прославился своим даром исцеления: он лечил людей молитвой.
Также почитается память святителя Никиты – хранителя и защитника от огня, молний (в том числе шаровых) и жаркого солнца. По преданию, святой Никита при жизни своими молитвами не только тушил пожары, но и предотвращал засуху.
Поста нет.
13 февраля: приметы
Есть такие приметы 13 февраля на погоду:
- много инея на деревьях – к ясной ночи;
- ночь ясная – к солнечному дню;
- пламя красным горит – к холодам, белым – к теплу;
- дрова плохо разгораются и сильно дымятся – к оттепели;
- солнце круги видны – к знатному урожаю;
- воробьи гнезда утепляют – к морозам;
- громкий крик ворон – к метели или бурану.
13 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В этот день особо рьяно наши предки следили за своим жилищем: считалось, что нечисть может сегодня устроить в доме всякие неприятности. В частности, пожар 13 февраля, по поверью, является свидетельством, что на семью наведена порча.
Доброе дело в этот день – ограждает от нечисти и улучшает судьбу человека.
День старались провести в тесном семейном кругу за спокойными богоугодными делами.
По народным поверьям, 13 февраля нельзя выходить из дома после захода солнца – риск порчу схлопотать, мол, велик.
13 февраля: именины
День ангела справляют Афанасий, Виктор, Иван и Илья, Никита.
Читайте такжеС днем ангела Никиты – поздравления и открытки
13 февраля: кто родился
Люди, родившиеся 13 февраля, по поверью, любят искусство и из них получаются отличные ремесленники.
13 февраля родились такие знаменитости:
- 1769 — русский поэт-баснописец Иван Крылов.
- 1873 — русский оперный и камерный певец (бас) Федор Шаляпин.
- 1903 — французский писатель, метр детективного жанра Жорж Сименон.
- 1904 — украинский политик и общественный деятель, лидер и участник гетманского движения в 1948-1957 годах Даниил Скоропадский.
- 1909 — украинский кинорежиссер Виктор Иванов (Шельменко-денщик, Олекса Довбуш, За двумя зайцами и др.).
- 1933 — украинский актер Лев Перфилов (Зеленый фургон, Место встречи изменить нельзя, Приключения Электроника, Трест, который лопнул и др.).
- 1948 — украинский писатель, сценарист, драматург Богдан Жолдак.
- 1974 — британский певец Робби Уильямс.
- 1979 — американская киноактриса Мина Сувари (Красота по-американски, Американский пирог, Я соблазнила Энди Уорхола и др.).