13 февраля – какой сегодня праздник: с Днем презерватива и что делать в День Никиты

13 февраля – праздник презерватива и День Никиты – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

13 февраля 2020 – сегодня праздник радиоэфира и безопасного секса.

Мир отмечает Всемирный день радио 2020.

Прикольные праздники на каждый день 2020 представлены Днем кондома, официальное наименование – Международный день презерватива 2020. К слову, есть еще один День презерватива – 26 сентября, но тот зовется Всемирный день контрацепции. Подробнее читайте в нашем материале День контрацепции: как поздравить и как спасались от беременности лимоном и яичками в самогоне.

По народному календарю, 13 февраля – Никита-пожарник.

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13 февраля: праздник церковный

13 февраля у православных День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Все они приняли мученическую смерть за веру, а святой Кир еще при жизни прославился своим даром исцеления: он лечил людей молитвой.

Также почитается память святителя Никиты – хранителя и защитника от огня, молний (в том числе шаровых) и жаркого солнца. По преданию, святой Никита при жизни своими молитвами не только тушил пожары, но и предотвращал засуху.

Поста нет.

13 февраля: приметы

Есть такие приметы 13 февраля на погоду:

много инея на деревьях – к ясной ночи;

ночь ясная – к солнечному дню;

пламя красным горит – к холодам, белым – к теплу;

дрова плохо разгораются и сильно дымятся – к оттепели;

солнце круги видны – к знатному урожаю;

воробьи гнезда утепляют – к морозам;

громкий крик ворон – к метели или бурану.

13 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В этот день особо рьяно наши предки следили за своим жилищем: считалось, что нечисть может сегодня устроить в доме всякие неприятности. В частности, пожар 13 февраля, по поверью, является свидетельством, что на семью наведена порча.

Доброе дело в этот день – ограждает от нечисти и улучшает судьбу человека.

День старались провести в тесном семейном кругу за спокойными богоугодными делами.

По народным поверьям, 13 февраля нельзя выходить из дома после захода солнца – риск порчу схлопотать, мол, велик.

13 февраля: именины

День ангела справляют Афанасий, Виктор, Иван и Илья, Никита.

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13 февраля: кто родился

Люди, родившиеся 13 февраля, по поверью, любят искусство и из них получаются отличные ремесленники.

13 февраля родились такие знаменитости: