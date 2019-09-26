День контрацепции: как поздравить и как спасались от беременности лимоном и яичками в самогоне

Уже двенадцать лет мир устраивает 26 сентября праздник демографический, хоть и в чем-то и спорный. Всемирный день контрацепции отмечает вся планета, чтобы напомнить, что всё важно делать вовремя, а дети должны быть желанными.

В этот день проводят семинары, устраивают лекции, где разбирают способы контрацепции, правила безопасного секса и всё в таком духе. В тематических магазинах, как правило, устраивают акции, кто-то поздравляет знакомых "гондонов", не путая "а" и "о". В общем, каждый веселится по-своему.

На праздник 26 сентября 2019 Главред решил напомнить про самые оригинальные методы контрацепции и самые надежные.

Самые оригинальные методы контрацепции в истории:

сок лимона или прямо дольки во влагалище: идея зародилась в самом начале XVIII века и нанесла немалый вред многим женщинам (лимонная кислота разъедает самые нежные места дам);

или прямо дольки во влагалище: идея зародилась в самом начале XVIII века и нанесла немалый вред многим женщинам (лимонная кислота разъедает самые нежные места дам); говно крокодила сушили и смешивали с медом, а потом засовали туда же, куда и лимоны и с той же целью – и с тем же результатом, скорее всего. Один из самых ранних методов контрацепции, между прочим;

сушили и смешивали с медом, а потом засовали туда же, куда и лимоны и с той же целью – и с тем же результатом, скорее всего. Один из самых ранних методов контрацепции, между прочим; яички бобра в самогоне использовали в Канаде в XVI веке – однако результат, как показала практика, оказался прямо противоположным: подшофе детишки зачинались легче;

использовали в Канаде в XVI веке – однако результат, как показала практика, оказался прямо противоположным: подшофе детишки зачинались легче; кока-кола тоже шла в ход – этот безалкогольный, но сильногазированный метод был весьма распространен в середине XX века в США. Только не колу не пили, ей спринцевались. Причем тоже весьма необычно: бутылку встряхивали хорошенько, а потом горлышко вставляли во влагалище;

тоже шла в ход – этот безалкогольный, но сильногазированный метод был весьма распространен в середине XX века в США. Только не колу не пили, ей спринцевались. Причем тоже весьма необычно: бутылку встряхивали хорошенько, а потом горлышко вставляли во влагалище; еще один безалкогольный способ контрацепции – вода из кузни : ее как раз пили, еще в Древней Греции. Из-за примесей свинца бедных женщин тошнило, дело доходило до неврологии и почечной недостаточности, а порою даже до смерти – но бедняжки все равно продолжали бегать к кузнецам не за подковами и мужским вниманием, а за отходами производства, так скажем;

: ее как раз пили, еще в Древней Греции. Из-за примесей свинца бедных женщин тошнило, дело доходило до неврологии и почечной недостаточности, а порою даже до смерти – но бедняжки все равно продолжали бегать к кузнецам не за подковами и мужским вниманием, а за отходами производства, так скажем; чихание – метод контрацепции еще более древний и еще более странный. Метода выглядела так: во время мужского оргазма партнерша задерживала дыхание, а потом чихала что есть сил. Статистики, насколько этот способ контрацепции удачен, увы, не зафиксировано.

Самые эффективные методы контрацепции:

презервативы: мужские эффективны в 98% случаев, женские – в 95%;

надежная и безопасная контрацепция – таблетки: исследователи оценили диапазон успешности – от 91% до 99%;

контрацептивные инъекции – на 94%;

календарный метод контрацепции – эффективен на 99%, но лишь при крайне педантичном использовании, для среднестатистического "пользователя" – всего 76%;

внутриматочная спираль – до 99%;

диафрагмы и противозачаточные колпачки – 92-96%.

Ранее Супрун развенчала миф о гормональной контрацепции. Она назвала условия, при которых применение гормональной контрацепции возможно.

Всемирный день контрацепции: поздравления

День контрацепции сегодня!

Так, давай же, милый друг,

Защитим себя мы сами

И забудем про испуг.

Не забудь презервативы,

Таблетки, свечи и спираль.

Ну, и будь всегда здоровым,

Про друзей не забывай.

***

С Днем контрацепции! Счастливого тебе брака, желанных детей и отменного здоровья!

***

Всемирный День контрацепции!

Это день здоровья революции!

Каждый о состоянии своем заботится,

Каждый пусть желанием наполнится!

Чтоб здоровыми стали все вокруг,

Предохраняйся, мой дорогой друг!

Пусть здоровы будут старички и дети,

Пусть живут удачно все на свете этом!