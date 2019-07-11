"Это писатель Гандон": На Киевщине суд оправдал мужчину, назвавшего мэра "гандоном"

Ив Гандон / Французские СМИ

Киевский апелляционный суд 3 июня отменил административный штраф за хулиганство жителю города Тетиев, что на Киевщине, который весной назвал назвавшего мэра населенного пункта гандоном.

Такая информация была опубликована на страницах профильного издания "Судебный репортер". В апреле 2019-го в Тетиеве прошло общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська. В ходе возникшей перепалке мужчина, указывая на мэра, произнес фразу: "Такие "гандоны" пишут неправду".

Градоначальник обратился в Тетиевский районный суд. Тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на сумму в 51 гривну.

Мужчина не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд и заявил о том, что не хотел оскорбить мэра, а имел в виду, что тот ведет себя подобно французскому писателю-фантасту Ива Гандону (1899-1975) – "рассказывает фантастические вещи".

Апелляционный суд признал такую версию возможной. Его постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее на Киевщине похоронили Владимира Путина - в сети появилось фото с места "погребения".