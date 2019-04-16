Расстрел на Киевщине: неизвестный всадил в депутата семь пуль

В Фастове Киевской области неизвестный расстрелял 42-летнего местного депутата и фермера. Правоохранители насчитали у погибшего семь огнестрельных ранений.

Мужчина поздно вечером возвращался домой, при этом к нему подошел неизвестный, между ними возникла ссора, которая закончилась стрельбой.

По словам супруги убитого, ее мужу угрожали. Вдова Олега Коломийца говорит, что угрожали и семье. Именно поэтому она планирует просить о полицейской охране, сообщает ТСН.

По данным полиции, перед смертью у мужчины возник конфликт с неизвестным, подозреваемого разыскивают.

"Мы должны найти и установить лицо, которое совершило, и, возможно, даже заказала это убийство. Он неоднократно был на спорных конфликтах, которые возникали в аграрном секторе. Возможно, кто-то из конкурентов, возможно, кто-то из его коллег мог это совершить", - рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

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Олег Коломиец - депутат райсовета и известный в фастовском районе фермер. В частности, его фамилия стала громкой после конфликта на подсолнечном поле в октябре прошлого года. "Он боролся за государственную землю, а его называли рейдером", - рассказывает сын погибшего Игорь.

Сын погибшего добавил, что двадцать лет обрабатывали землю, а когда осенью пришли собирать урожай, оказалось, что поле больше не их, а конкурентов. По его словам, отец собирался восстановить в суде в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одесчине супругов расстреляли из охотничьего ружья.