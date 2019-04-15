"Покушение у могилы": под Киевом задержаны подозреваемые в убийстве владельца ювелирного завода

Под Киевом правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Сергея Киселева / kyiv.npu.gov.ua

Возле Киева — на пути в село Ходосовка Киево-Святошинского района — правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве в столице владельца ювелирного завода Сергея Киселева.

Злоумышленники планировали бросить гранату в людей, которые соберутся на кладбище возле могилы Киселева на 40-й день после его гибели, рассказал на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, убийство Киселева организовал знакомый жертвы, который знал, что тот занимается высокодоходным бизнесом, и хотел завладеть его сбережениями.

"... Этот мужчина — бывший компаньон потерпевшего, который провел в тюрьме 11 лет за совершение разбойного нападения. Для реализации преступного плана он привлек двух сообщников, среди которых четко распределил роли", — сказал начальник киевской полиции.

Потом злоумышленники изучали рабочий график ювелира, маршруты, которыми он передвигается, контакты. Во двор дома, где проживал ювелир, злоумышленники приехали заранее.

"Через несколько минут мужчина привез дочь и повел ее домой, а когда он вернулся и сел за руль, к нему в машину на заднее сиденье подсел главный фигурант и выстрелил ему из пистолета в голову. После совершения преступления мужчина оставил иномарку потерпевшего и скрылся", — добавил Крищенко.

Потом правоохранители установили личности злоумышленников, узнали, на какой машине передвигались мужчины, и выяснили, что они готовились к совершению еще одного преступления.

"Злоумышленники планировали применить боевую гранату, бросив ее в людей, которые должны были собраться у могилы убитого на 40-й день со дня его смерти. Для этого они изучили маршрут передвижения жены потерпевшего и его родственников, разыскали могилу ювелира, а также определили конкретное место, с которого удобно применить гранату", — заявил начальник полиции Киева.

Крищенко добавил, что в день, когда должно было быть совершено преступление, правоохранители остановили машину на иностранных номерах, в которой ехали подозреваемые в совершении убийства ювелира, а потом нашли в авто предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом.

Начальник столичной полиции отметил, что был задержан 49-летний ранее судимый житель Киевщины, которому помогали 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний киевлянин.

"В ходе обысков в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяли пистолеты Макарова, более тысячи патронов различного калибра, ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, документы с признаками подделки, балаклавы, рации, печати", — сказал Крищенко.

Задержанных подозревают в совершении умышленного убийства и в покушении на умышленное убийство двух и более лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору (ст. 115, ч. 1 ст. 14).