В ГПУ отрицают связь убитого в Киеве ювелира с делом бриллиантовых прокуроров

Мужчину застрелили в автомобиле / Нацполиция Киева

В Генеральной прокуратуре заявили, что убитый 5 марта в Киеве владелец ювелирного завода Сергей Киселев не был причастен к делу бриллиантовых прокуроров.

"Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде", - цитирует Украинская правда пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе утверждает, что дело бриллиантовых прокуроров имеет три составляющих и Киселев фигурировал в третьем эпизоде - узнал свои бриллианты в деле Владимира Шапакина и Александра Корнийца.

По словам Сакварелидзе, убитый накануне в Киеве Киселев завил в прокуратуру о том, что узнал свои утраченные бриллианты среди богатств Корнийца.

Экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько также подтвердил, что погибший мужчина в деле бриллиантовых прокуроров фигурировал, как потерпевший.

"В 2010 году у Киселева правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности. Впоследствии эти драгоценности "потерялись", - сказал он.

Напомним, в Киеве застрелили владельца камешков бриллиантового прокурора бизнесмена Сергея Киселева.