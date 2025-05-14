Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

Подобные рискованные трюки могут негативно повлиять на работу автомобиля.

https://glavred.info/auto/chto-budet-esli-odnovremenno-nazhat-pedali-gaza-i-tormoza-voditeli-udivyatsya-10664606.html Ссылка скопирована

Можно ли нажимать одновременно педали газа и тормоза / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Что происходит с автомобилем, когда одновременно нажимают педали газа и тормоза

Безопасно ли повторять подобные трюки

Многие в фильмах могли видеть, как водители автомобилей на спортивных транспортных средствах зажимают педали газа и тормоза одновременно. В реальной жизни на такой шаг решаются единицы, и это понятно. Главред выяснял, какие проблемы могут возникнуть с автомобилем, если одновременно нажимать на две педали.

Портал AMPERCAR напоминает, что в фильмах или любых других музыкальных клипах водители могут одновременно тормозить и ускоряться, ведь они делают это на специально подготовленных автомобилях, конструкция которых выдерживает экстремальные нагрузки. Если же повторить подобный маневр на обычном легковом авто, то последствия могут быть неприятными для вас и вашего кошелька.

видео дня

Известно, когда вы нажимаете газ и тормоз одновременно, колеса останавливаются, но двигатель работает на полную силу. В результате колеса не вращаются, а вся энергия от двигателя идет в коробку передач. Это создает большую нагрузку на ее детали и может привести к серьезным поломкам. В частности, может преждевременно повредиться сцепление.

Кроме того, страдают шестерни, валы и синхронизаторы КПП - то есть практически все основные компоненты трансмиссии.

В некоторых более старых моделях АКПП гидротрансформатор может перегреваться из-за чрезмерной нагрузки. Это иногда приводит к перегреву трансмиссионной жидкости, что, в свою очередь, вызывает сбои в работе коробки, снижение ее эффективности, а в отдельных случаях - трансмиссия может выйти из строя.

Таким образом, эксперты призывают не рисковать и не повторять "киношные" элементы, ведь это опасно как для водителя, так и для автомобиля.

Другие новости:

Что известно о AMPERCAR? AMPERCAR - это украинский портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред