Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

Вы узнаете:
- Что происходит с автомобилем, когда одновременно нажимают педали газа и тормоза
- Безопасно ли повторять подобные трюки
Многие в фильмах могли видеть, как водители автомобилей на спортивных транспортных средствах зажимают педали газа и тормоза одновременно. В реальной жизни на такой шаг решаются единицы, и это понятно. Главред выяснял, какие проблемы могут возникнуть с автомобилем, если одновременно нажимать на две педали.
Портал AMPERCAR напоминает, что в фильмах или любых других музыкальных клипах водители могут одновременно тормозить и ускоряться, ведь они делают это на специально подготовленных автомобилях, конструкция которых выдерживает экстремальные нагрузки. Если же повторить подобный маневр на обычном легковом авто, то последствия могут быть неприятными для вас и вашего кошелька.
Известно, когда вы нажимаете газ и тормоз одновременно, колеса останавливаются, но двигатель работает на полную силу. В результате колеса не вращаются, а вся энергия от двигателя идет в коробку передач. Это создает большую нагрузку на ее детали и может привести к серьезным поломкам. В частности, может преждевременно повредиться сцепление.
Кроме того, страдают шестерни, валы и синхронизаторы КПП - то есть практически все основные компоненты трансмиссии.
В некоторых более старых моделях АКПП гидротрансформатор может перегреваться из-за чрезмерной нагрузки. Это иногда приводит к перегреву трансмиссионной жидкости, что, в свою очередь, вызывает сбои в работе коробки, снижение ее эффективности, а в отдельных случаях - трансмиссия может выйти из строя.
Таким образом, эксперты призывают не рисковать и не повторять "киношные" элементы, ведь это опасно как для водителя, так и для автомобиля.
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