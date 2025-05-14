Вредит не только легким: исследователи обнаружили новую жертву табачного дыма

Даже бытовое загрязнение воздуха, например курение, может иметь вредное влияние на живые организмы.

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Курение отравляет не только людей, но и растения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Влияет ли табачный дым на растения

Какие изменения происходят с растениями из-за дыма

Даже кратковременное, но регулярное воздействие дыма может подавлять рост растений и негативно влиять на их состояние. Группа исследователей Центра науки Тернополя провела эксперимент, который наглядно продемонстрировал разрушительное влияние табачного дыма на растения.

Главред узнал, влияет ли табачный дым на растения.

В рамках эксперимента было выбрано два ростка растения, на котором исследователи фокусировались: один был полностью защищен от внешних факторов, другой - умышленно подвергался воздействию табачного дыма. В течение 15 дней проводились регулярные наблюдения за растениями.

Результаты оказались однозначными: растение, контактировавшее с дымом, выглядело подавленным, имело менее насыщенную окраску, замедленный рост и признаки повреждений. Зато изолированное от дыма растение осталось визуально здоровым и развивалось естественно.

Смотрите видео с экспертиментом о влиянии дыма:

Ученые отметили, что такой результат является наглядным доказательством того, что даже бытовые источники загрязнения воздуха, в частности курение, могут серьезно вредить не только людям, но и растениям. Исследование подчеркивает важность уменьшения выбросов в воздух и необходимость ограничения воздействия табачного дыма, особенно в закрытых или зеленых зонах.

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Что известно о Центре науки Тернополя? Центр науки Тернополя - это публичное пространство для науки, образования и молодежных инициатив. В 2017 году проект победил в конкурсе "Общественный бюджет города Тернополя". С бюджетом в 1 миллион гривен команда отремонтировала помещение площадью 618 кв. м, проложила 1600 м кабеля и закупила 30 экспонатов для демонстрации различных явлений физики, географии и биологии. Центр является сочетанием научного музея, научных интерактивных экспонатов, молодежного пространства с качественными проектами и импровизированных лабораторий.

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