Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая

Группа Ziferblat была квалифицирована для участия в гранд-финале Евровидения.

https://glavred.info/starnews/evrovidenie-2025-kogda-v-finale-vystupit-ukraina-17-maya-10664549.html Ссылка скопирована

Евровидение-2025 - когда выступает Украина в финале Евровидения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Кратко:

Украина прошла в гранд-финал Евровидения-2025

После первого полуфинала стало известно, в какой части финала выступит Украина и ее конкуренты

13 мая в Базеле состоялся первый полуфинал Евровидения-2025. По его итогам были выбраны 10 стран, которые представят свои номера в гранд-финале уже в субботу, 17 мая.

Финалистов объявляли в произвольном порядке, а не по количеству полученных голосов. Так 17 мая выступят - Албания, Норвегия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

видео дня

После объявления финалистов состоялась жеребьевка, в ходе которой определилось, в какой части гранд-финала будут выступать конкурсанты. В первой половине оказались Исландия, Испания и Украина, во второй - Албания, Португалия и Швейцария.

Что же касается Эстонии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сан-Марино и Швеции, то их выступления в финале Евровидения-2025 будут определять продюсеры конкурса. Также они позже определят, под какими номерами будут выступать все страны-участницы.

Порядок выступлений в финале Евровидения-2025 / eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред