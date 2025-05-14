Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

Чтобы избавиться от насекомых дома, понадобятся простые продукты, которые почти у каждого есть на кухне.

https://glavred.info/lifehack/muravi-zabudut-dorogu-k-vashemu-domu-naydeny-besplatnye-sredstva-10664585.html Ссылка скопирована

Хитрый трюк, после которого муравьи обходят дом стороной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как избавиться от муравьев раз и навсегда

Какой запах отпугивает насекомых

Каждый, кто когда-либо встречал в своей квартире или доме муравьев, знает, какими надоедливыми они бывают. Обычно, если на кухне появились несколько муравьев возле кусочка конфеты или разлитой сладкой воды, это означает, что скоро их будет еще больше. Главред узнал, как легко и эффективно избавиться от муравьев в доме.

В 21 веке существует немало спреев или других жидкостей для отпугивания насекомых, однако они могут быть вредными для людей или домашних животных.

видео дня

На портале Express.co.uk поделились 4 эффективными и безопасными способами, благодаря которым муравьи забудут дорогу к вашему дому.

Укрепление

Если муравьиные норы находятся за пределами или вблизи вашего дома, особенно в садах, их лучше залить горячей водой. С этим методом вы эффективно избавитесь от насекомых.

Лимоны

Еще одна тактика отпугивания муравьев - использование лимонов. Стоит лишь протереть стол от еды лимонным соком и муравьи не подползут ни на метр.

Также кожуру от лимона можно оставить в шкафу, она прекрасно отпугивает незваных "гостей".

Уксус

Уксус - универсальное средство, которое хозяйки используют для выпечки или уборки. Жидкость также эффективно может бороться с муравьями.

"Попробуйте использовать смесь уксуса и воды в соотношении 1 к 1 для очистки твердых поверхностей, включая пол и столешницы, везде, где муравьи могут "путешествовать", - рекомендуют эксперты.

Кофейная гуща

В качестве альтернативы, эксперты также рекомендуют использовать кофейную гущу. Остатки от напитка эффективно отпугивают муравьев.

Специалисты рекомендуют рассыпать свежесваренную кофейную гущу на одноразовую посуду и оставить их в местах, где муравьи могут ползать. Также можно разложить кофейную гущу на подоконниках. Однако помните, что со временем гуща теряет свой запах, что делает ее менее эффективной против насекомых. Поэтому важно регулярно ее менять.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред