Мухи мгновенно исчезнут: лучшие натуральные средства против насекомых

Большинство эффективных средств против мух уже есть у вас дома.

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Натуральные "репелленты", которые спасут от мух / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему появление мух в доме опасно

Какими натуральными средствами можно избавиться от мух

Какие есть народные средства против мух

Летние дни всегда ассоциируются с теплом, солнцем и приятным отдыхом на природе или в собственном саду. Однако вместе с этими приятностями в наши дома часто наведываются и нежелательные "гости" - комнатные мухи.

Их жужжание может казаться мелочью, но оно быстро начинает раздражать, особенно когда мухи кружат вокруг кухни, садятся на свежие фрукты, остатки пищи или мусорный бак. И это не просто вопрос комфорта - мухи могут переносить вредные бактерии, среди которых сальмонелла и кишечная палочка.

Главред узнал, как избавиться от мух натуральными средствами.

Почему стоит избегать химических средств

Многие сразу прибегают к химическим инсектицидам. Однако аэрозоли и спреи, кроме того, что имеют резкий запах, часто содержат токсичные вещества. В замкнутых пространствах они могут вызвать аллергические реакции, раздражение слизистой, головную боль, а у чувствительных людей - даже отравление.

Прежде чем хвататься за химические аэрозоли с резким запахом, которые могут быть вредными не только для мух, но и для людей и домашних питомцев, стоит обратить внимание на натуральные альтернативы. Многие из них не только безопасны, но и уже есть под рукой.

Натуральные способы отпугивания мух

Эфирные масла - мухи не переносят ароматы лаванды, мяты перечной, эвкалипта и цитронеллы, пишет Daily Express. Несколько капель на ватный диск или раствор в распылителе могут создать вокруг вас защитную ароматическую зону.

Уксус и жидкость для мытья посуды - идеальный тандем для создания ловушки для мух. Просто налейте в мисочку яблочный уксус, добавьте несколько капель моющего средства и оставьте в местах скопления насекомых. Они не смогут устоять перед запахом и утонут в жидкости.

Цитрусовые кожуры - запах апельсина или лимона неприятен для мух. Раскладывайте свежие или высушенные кожуры вблизи окон, дверей и возле мусорников.

Гвоздика и лимон - разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть несколько гвоздик. Этот ароматический "репеллент" прекрасно работает как на кухне, так и в комнатах.

Базилик и мята в горшках - эти растения не только украсят ваш подоконник, но и естественным образом будут отпугивать мух.

Огуречные корки - мухи избегают запаха огурцов, поэтому их корки можно оставлять в местах, где вы заметили скопление насекомых.

Народные средства против мух

В видео на канале "Интересные факты" YouTube-блогер поделился проверенными средствами от мух. По его словам, распыление водки по комнате отпугивает мух из-за ее запаха. Также можно натереть ею свое тело, если работаете на улице, что также отпугнет насекомых.

Также мужчина утверждает, что можно самостоятельно сделать ловушку для мух. Нужно наполнить банку молоком, водой, вареньем, медом или сахаром. Насекомые прилетят на запах и попадут в ловушку.

Смотрите видео с советами, как избавиться от мух:

Кроме использования натуральных средств, не забывайте о простых правилах гигиены:

Всегда плотно закрывайте мусорные ведра и регулярно выносите мусор. Не оставляйте остатки пищи открытыми - храните их в холодильнике или под сеткой. Часто протирайте кухонные поверхности, особенно в жаркое время.

Мухи могут показаться безобидными, но на самом деле они несут угрозу и комфорту, и здоровью. Используя доступные натуральные средства можно легко и безопасно поддерживать чистоту и уют в своем доме в течение всего лета.

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