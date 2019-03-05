В Киеве убили "владельца" камешков бриллиантового прокурора

В Днепровском районе Киева застрелили "владельца" камешков бриллиантового прокурора Александра Корнийца – бизнесмен Сергея Киселева, 1960 года рождения.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Его застрелили около 11 утра, его обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.

Имя Киселева всплыло в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами" в 2015 году.

"Бриллиантовыми" первого зама начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца стали называть после того, как у них при обыске нашли 65 бриллиантов, много ювелирных изделий, а также более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие. По данным следствия, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн, вступив в коррупционный сговор.

Сергей Киселев заявил, что найденные при обыске бриллианты – принадлежат ему. Камни якобы были изъяты у него во время обысков в начале августа 2010 года.

Напомним, операция по задержанию прокуроров Александра Корнийца и Владимира Шапакина проводилась по инициативе органов прокуратуры. После этого сотрудники СБУ пошли на повышение.

Как сообщалось, суд арестовал у сестры "бриллиантового прокурора" 500-й Mercedes, две квартиры и 17 участков земли. Лариса Прокопенко проходила сообщницей по мусорному делу Корнийца.