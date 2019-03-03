"Выстрелы в спину": на Одесчине смертельно ранили супругов

На Одесчине убили супружескую пару / bryansktoday.ru

В воскресенье, 3 марта, в Ширяевском районе Одесской области на территории домовладения нашли убитыми хозяина и его жену, их смертельно ранили в спину.

На Одесчине убили 51-летнего мужчину и его 49-летнюю жену, по предварительны данным, в них стреляли из охотничьего ружья, сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

В полиции добавили, что мужчину обнаружили убитым в летней кухне, а женщину — в одной из жилых комнат дома.

По предварительным сведениям, после убийства из дома ничего не украли. Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина. Позже появилась информация, что у суда супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен.