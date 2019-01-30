Расстрел супругов в Николаеве: СМИ назвали имя стрелка, опубликовано видео момента убийства

В Николаеве супругов расстрелял Герасим Багирянц, выяснили журналисты / mk.npu.gov.ua

В Николаеве возле Ленинского районного суда супружескую пару Беловых из карабина расстрелял житель города Герасим Багирянц.

Погибли супруги из Одессы, злоумышленник был им должен 2,5 млн гривен, сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на собеседника в Ленинском райсуде.

По его данным, стрелок — уроженец Одессы, но уже долгое время живет в Николаеве.

"Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный", — узнало издание.

Позже мужчина якобы не вернул деньги супругам, а недвижимость подарил своим сыновьям — Максиму и Артему, а также Наталье Петрик (неизвестно, кем она приходится подозреваемому). После этого Максим Белов подал иск в суд.

"…30 января… в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения… суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными", — отмечается в материале.

В Николаеве супругов расстрелял Герасим Багирянц, выяснили журналисты / Скриншот с news.pn

В Николаеве супругов расстрелял Герасим Багирянц, выяснили журналисты / Скриншот с news.pn

Издание выяснило, что после того, как суд принял решение, Багирянц на улице подошел к автомобилю, достал карабин и несколько раз выстрелил в супругов.

В Николаеве супругов расстрелял Герасим Багирянц, выяснили журналисты / Скриншот с news.pn

В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент убийства супругов в Николаеве. Внимание, видео 18+!