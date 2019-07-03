"Похож на ху*ло": на Киевщине похоронили Путина, опубликовано фото с места "погребения"

Владимира Путина "похоронили" в Украине

В Яготине Киевской области изготовили надгробный памятник с изображение президента России Владимира Путина.

При этом на памятнике размещено изображение Путина, крест и надпись "владимиру владимировичу от счастливых Украинцев".

"Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать", — написал в Facebook Александр Харченко, опубликовав соответствующее фото.

/ Фейсбук А.Харченко

Отметим, что фото с необычным надгробием вызвало живой отклик у пользователей:

"От з хрестом прогадали. Тре було звізду йому вліпити", "Собачка с человеческим лицом", "И дело с концом", "Хрест треба перевернути, цей не для грішників", "Одновременно похож и на кума и на ху*ло", "Добрі в Яготина люди", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом установили необычную скульптуру Путина.