"Памятник главному ватнику": под Киевом установили необычную скульптуру Путина

12 октября 2018, 04:31

Президент РФ изображен стоящим на коленях, опершись на руки.

Скульптура В.Путина под Киевом
Скульптура В.Путина под Киевом / @hueviykiev

В пригороде Киева возле установили необычную скульптуру, изображающую президента России Владимира Путина.

Как сообщает канал "ХК" в Telegram, скульптура была установлена в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

При этом Путин изображен стоящим на коленях, опершись на руки.

"На Софиевской Борщаговке установили памятник ГЛАВНОМУ ВАТНИКУ. Памятник, который он заслужил! Было бы хорошо, если это было посмертно", - говорится в подписи к фото.

Напомним, 18 марта 2018 года, в Киеве в день выборов президента России, возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.

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памятник Владимир Путин
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