США назвали виновного в эскалации войны: в Белом доме раскрыли важные детали

США не видят никаких оснований для изменения своей ядерной доктрины после обновлений российской ядерной доктрины.

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Кто виноват в эскалации войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Главные тезисы:

Россия переходит на новый этап войны

Какие риски эскалации войны

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщил, что ответственность за эскалацию конфликта в Украине, в частности привлечением войск Северной Кореи, полностью лежит на России. Вашингтон предупреждал Москву о недопустимости привлечения "других стран" к боевым действиям.

"Эскалация на каждом этапе исходила от России", - подчеркнула пресс-секретарь, передает "Голос Америки". видео дня

По ее словам, уходящая администрация Джо Байдена продолжит активно оказывать помощь Украине в последние месяцы до окончания срока действующего главы государства. Впрочем, Жан-Пьер отказалась комментировать изменение позиции США относительно ракет ATACMS.

"Именно Россия продолжает эскалацию. Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против этой агрессии", - сказала она.

США не видят никаких оснований для изменения своей ядерной доктрины после обновлений российской ядерной доктрины, о чем накануне заявил президент Владимир Путин. Представительница Белого дома осудила "безответственную" риторику Москвы.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей ядерной доктрины или позиций в ответ на заявления России", - подчеркнула Жан-Пьер.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ впервые ударили по России ракетами Storm Shadow. Правительство Британии разрешило применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по России в ответ на применение войск КНДР в войне, отмечают СМИ.

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях. Оккупанты расстреляли пленных на Покровском и Курском направлениях. Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине.

ВСУ успешно восстанавливают позиции в Донецкой области. Возвращение под контроль ранее захваченных оккупантами позиций подтверждают геолокационные кадры от 20 ноября. Украинские силы снова действовали в этом участке на Покровском направлении.

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