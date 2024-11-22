Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением: хозяйки будут удивлены

Чистить или не чистить шампиньоны - этот вопрос волнует многих хозяек.

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Нужно ли чистить шампиньоны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нужно сделать с шампиньонами перед приготовлением

Как правильно их чистить

Шампиньоны - это популярный гриб, который добавляют в разнообразные блюда. Как известно, он очень быстро готовится и продается почти во всех супермаркетах. Однако, некоторые хозяйки не всегда знают, как правильно их чистить.

Эксперты издания All recipes рассказали, нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением, пишет Главред.

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Нужно ли чистить шампиньоны

Как отмечают эксперты издания, чистить шампиньоны не обязательно, хотя многие люди делают это из-за опасений относительно их загрязнения. Тщательного мытья под водой достаточно, чтобы устранить любые потенциальные риски.

Также можно просто обрезать срез. Но удалять "юбочки" не нужно, поскольку эта часть отвечает за выразительный вкус и аромат грибов.

"Растут грибы в специальных стерильных условиях. Владельцы производственных цехов должны соблюдать ряд правил, чтобы их товары попали на полки магазинов. Поэтому очищать грибы от кожуры перед варкой нет необходимости", - отмечают эксперты.

Очищать шляпки грибов можно тогда, когда они достигли высоты более 5 сантиметров. Дело в том, что, когда грибы созревают, их кожура утолщается, что приводит к более твердой текстуре.

Нужно ли замачивать шампиньоны

Долго замачивать грибы в воде не рекомендуют, поскольку шампиньоны очень хорошо поглощают влагу. Это может негативно повлиять на вкус и аромат продукта. Лучше быстро промыть грибы, используя щетку или губку, чтобы устранить любую грязь. А для удаления излишков влаги после мытья, следует высушить грибы бумажным полотенцем.

Грибы / Инфографика: Главред

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Что за грибы шампиньоны? Шампиньон (Agaricus) - род грибов порядка агарикальных, к которому относятся как съедобные, так и ядовитые виды, всего более 300 видов по всему миру. Распространенное название "шампиньон" происходит от фр. champignon, что означает просто "гриб". Большинство видов шампиньонов не образуют микоризы, что делает их удобным объектом промышленного грибоводства. В частности, в промышленную культуру более чем в 70-ти странах мира введен шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus). Некоторые виды (например, шампиньон обыкновенный (Agaricus campestris)) относятся к ценным съедобным грибам. Известны также ядовитые представители, как шампиньон рыжеватый (Agaricus xanthodermus), пишет Википедия.

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