Секреты хранения грибов: шампиньоны будут свежими до семи дней - простой совет

Из-за высокого содержания воды грибы не стоит хранить в пластиковых контейнерах.

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Как правильно хранить грибы/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкусные и сочные шампиньоны - простой продукт, который легко и быстро готовится, поэтому его так любят хозяйки. В то же время грибы имеют один недостаток - они капризны в хранении. Чтобы грибы как можно дольше оставались свежими стоит знать некоторые правила, пишет Express.co.uk.

Эксперты, специализирующиеся на выращивании грибов, отмечают, что одна из самых распространенных ошибок, которую делают хозяйки, - это хранение грибов в магазинной пластиковой упаковке. Проблема пластиковых контейнеров в том, что они задерживают влагу, к которой грибы очень чувствительны.

Чтобы грибы не стали скользкими или коричневыми слишком быстро, необходимо переложить их в стеклянный контейнер или же, например, в бумажный пакет. Также можно устелить бумажный пакет или контейнер кухонным полотенцем, которое будет впитывать влагу.

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Для сохранения свежести, грибы следует хранить в холодильнике. Оптимальная температура для хранения свежих грибов составляет от 1 до 4 °C. Размещайте их на нижней полке или в отделении для овощей, чтобы избежать прямого контакта с другими продуктами.

Еще один совет, который поможет сохранить грибы свежими - это хранить их целыми, а не нарезать заранее. После того, как грибы разрезаны, они выделяют больше влаги, что ускоряет процесс порчи. Храня их целыми до тех пор, пока вы не будете готовы использовать их в блюдах, вы можете удвоить срок их хранения. Это простая рекомендация, но она существенно влияет на то, как долго ваши грибы будут оставаться свежими и пригодными к употреблению.

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