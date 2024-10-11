Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секреты хранения грибов: шампиньоны будут свежими до семи дней - простой совет

Марина Фурман
11 октября 2024, 15:12
51
Из-за высокого содержания воды грибы не стоит хранить в пластиковых контейнерах.
грибы
Как правильно хранить грибы/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкусные и сочные шампиньоны - простой продукт, который легко и быстро готовится, поэтому его так любят хозяйки. В то же время грибы имеют один недостаток - они капризны в хранении. Чтобы грибы как можно дольше оставались свежими стоит знать некоторые правила, пишет Express.co.uk.

Эксперты, специализирующиеся на выращивании грибов, отмечают, что одна из самых распространенных ошибок, которую делают хозяйки, - это хранение грибов в магазинной пластиковой упаковке. Проблема пластиковых контейнеров в том, что они задерживают влагу, к которой грибы очень чувствительны.

Чтобы грибы не стали скользкими или коричневыми слишком быстро, необходимо переложить их в стеклянный контейнер или же, например, в бумажный пакет. Также можно устелить бумажный пакет или контейнер кухонным полотенцем, которое будет впитывать влагу.

видео дня

Для сохранения свежести, грибы следует хранить в холодильнике. Оптимальная температура для хранения свежих грибов составляет от 1 до 4 °C. Размещайте их на нижней полке или в отделении для овощей, чтобы избежать прямого контакта с другими продуктами.

Еще один совет, который поможет сохранить грибы свежими - это хранить их целыми, а не нарезать заранее. После того, как грибы разрезаны, они выделяют больше влаги, что ускоряет процесс порчи. Храня их целыми до тех пор, пока вы не будете готовы использовать их в блюдах, вы можете удвоить срок их хранения. Это простая рекомендация, но она существенно влияет на то, как долго ваши грибы будут оставаться свежими и пригодными к употреблению.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может понравиться:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня грибы
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

16:24Украина
Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

15:32Синоптик
Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

15:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

Последние новости

16:14

Зачем садоводы бросают хлеб в лунку саженца: неожиданный ответ убьет наповал

16:10

Знают не все: для чего на самом деле люди венчаются - ответ священниковВидео

16:06

Отправка войск КНДР в Украину: может ли Запад также пойти на такой шаг - Бадрак

15:42

Раскрыта задача войск КНДР в Украине

15:32

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
15:28

Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

15:24

Отличная замена традиционному холодцу - пальчики оближешьВидео

15:12

Секреты хранения грибов: шампиньоны будут свежими до семи дней - простой совет

15:04

Труп в центре Москвы: почему Ленина все еще держат в мавзолее - что с ним делаютВидео

Реклама
14:47

В Украине значительно "упала" цена на популярный продукт: в чем причина

14:30

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30

Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный кодВидео

14:07

Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

14:04

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:03

Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

13:59

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:58

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

13:42

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

13:32

Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

13:14

Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

Реклама
13:08

Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдоВидео

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

12:25

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:18

После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

12:00

"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

11:38

Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

11:27

Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

11:18

Гороскоп на завтра 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

11:18

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Тиграм - скандал, Козлам - проблемы и разочарование

11:16

2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

10:54

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:40

Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

10:21

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

10:07

В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без светаВидео

10:05

Как восстановить переписку в Телеграм: поразительно простой и хитрый фокусВидео

09:55

Войска Путина не остановятся: боец ВСУ объяснил, почему перемирия не будет

09:51

Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

09:34

После издевательств над отцом-путинистом: дочь Киркорова сорвала куш

Реклама
09:00

Украине грозит появление войск КНДР: Бадрак – о последствиях для фронта и реакции Запада

08:53

По меньшей мере 3 погибших и десятки травмированных: на Львовщине произошло масштабное ДТП

08:48

"Вышла и меня бы уже добили": что произошло с Оксаной Билозир - детали

08:41

РФ атаковала Одесскую область баллистикой: разрушен 2-этажный дом, погибли людиФото

08:19

Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

08:11

ВСУ попали в засаду в Курской области: потеряны лучшие боевые машины

08:10

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войнумнение

07:24

ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом, в области работа еще продолжается

06:53

РФ не сможет продолжать войну: Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы

06:10

Кровная месть Путинумнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять