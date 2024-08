Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения

Замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев. Главное - правильно их подготовить к заморозке.

Как правильно замораживать грибы

Грибы — универсальный ингредиент, они придают мясистую текстуру и пикантный вкус многим блюдам, особенно вегетарианским или веганским. Если вы закупили грибы впрок или любите делать заготовки, то возможно теперь задаетесь вопросом, можно ли заморозить грибы и сохранить их на длительный срок.

Как подготовить грибы к заморозке

Нужно ли мыть грибы перед тем как заморозить? Прежде всего грибы нужно помыть, поскольку на них могла остаться земля или другой сор, пишет сайт It's a veg world after all.

Далее их необходимо порезать ломтиками. Маленькие грибы можно замораживать целиком.

Шампиньоны и белые грибы нарезают четвертинками, а большинство других грибов, включая шиитаке, портобелло или вешенки - ломтиками.

Нужно ли варить шампиньоны перед заморозкой? Желательно грибы приготовить на пару или обжарить в течение 3–5 минут.

После того, как приготовленные грибы остынут, переложите их в один слой на противень, застеленный бумагой. Поместите его в морозилку. Замораживать грибы нужно в течение одного-двух часов.

Замороженные грибы нужно переложить в пакеты и хранить в морозильнике до 6 месяцев.



Как готовить грибы для заморозки

Грибы можно готовить на пару или обжаривать перед заморозкой.

Если вы хотите готовить их на пару, то налейте воду в кастрюлю и доведите ее до кипения. Поместите в кастрюлю корзину для приготовления овощей на пару, добавьте грибы, накройте крышкой и готовьте в течение 3–5 минут.

Если вы хотите обжарить грибы, готовьте их на сковороде с небольшим количеством оливкового масла в течение примерно 5 минут. Дайте им полностью остыть, прежде чем выполнять остальные шаги, указанные выше.

Можно ли замораживать шампиньоны и другие грибы в сыром виде

Многих интересует, можно ли сырые грибы просто положить в морозилку? Конечно, вы можете заморозить грибы сырыми и пропустить этап приготовления на пару или процесс обжаривания. Однако замороженные сырые грибы, как правило, становятся очень мягкими при приготовлении, так как они впитывают много воды.

Если вы используете их в горячих блюдах, таких как супы или запеканки, где их текстура не имеет значения, то вы можете заморозить их сырыми. В противном случае грибы лучше слегка приготовить перед заморозкой.

Как долго можно хранить замороженные грибы?

При правильном приготовлении и хранении в пакетах для заморозки, из которых удалено максимальное количество воздуха, замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев.



Как использовать замороженные грибы

Замороженные грибы лучше всего использовать только в горячих рецептах. Использовать грибы в сыром виде нежелательно. Также они не подойдут для запекания.

Замороженные грибы обычно не нужно размораживать перед добавлением в суп, ризотто, запеканку или пасту.

Единственный нюанс: нужно увеличить время приготовления на несколько минут, чтобы они полностью приготовились, а лишняя вода - испарилась.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Ранее Главред писал, что грибы можно не только купить в магазине или собрать в лесу, но и вырастить на собственном балконе. Что же нужно для выращивания шампиньонов в домашних условиях, читайте в материале: Урожай будет ошеломляющим: как выращивать шампиньоны на балконе.

