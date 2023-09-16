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Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

Лидия Неплях
16 сентября 2023, 11:58 обновлено 16 сентября, 12:04
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Грибы шиитаке можно приобрести в супермаркетах, они подойдут не только для экзотических, но и обычных блюд.
Грибы шиитаке
Грибы шиитаке / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Изюминка, КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ/Проще простого!)

Грибы шиитаке часто применяются в азиатской кухне для создания разнообразных блюд. По своей форме они напоминают шампиньоны, однако их текстура более плотная и мясистая, а также они обладают насыщенным грибным ароматом. Мелкие экземпляры шиитаке более нежные, в то время как крупные имеют более выразительный вкус и аромат. Чаще всего грибы шиитаке можно найти в сушеном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и долгосрочное хранение, при этом не утрачивая своих пищевых и питательных качеств. В тексте ниже мы поделимся тем, как готовить свежие и сушеные шиитаке.

Польза грибов шиитаке

Этот продукт обладает уникальной питательной ценностью, богатой сложными углеводами, микроэлементами, клетчаткой, лейцином и лизином. Особенно важно отметить, что по содержанию незаменимых аминокислот он значительно превосходит бобовые культуры. Если древесный гриб был достаточно облучен ультрафиолетом, в нем можно найти большое количество витамина D.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и ферментов, китайский гриб оказывает благотворное воздействие на организм:

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  • укрепляет иммунную систему;
  • снижает уровень холестерина в крови;
  • помогает разжижать кровь и предотвращать образование тромбов;
  • снижает артериальное давление;
  • улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Как готовить свежие и сушеные грибы шиитаке

Один из вариантов, как приготовить грибы шиитаке, — обжарить их со специями и луком в течение 10 минут на среднем огне. При этом их нужно вовремя помешивать деревянной лопаткой, а вот крышкой накрывать не стоит. Важно помнить, что перед обжариваем грибы нужно проварить 30 минут и замочить в воде на 8 часов. А о том, как почистить грибы без хлопот, читайте на Главреде.

Обжаренные грибы применяют разными способами:

  • подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам;
  • применяют как начинку для роллов;
  • используют как начинку для запеканок и фаршированной рыбы.

Как варить шиитаке? Возьмите воду в соотношении 3:1, вскипятите ее и проварите грибы в течение 30 минут, оставьте в воде на 8 часов, после чего откиньте на дуршлаг. Грибы в таком виде можно использовать для следующих блюд:

  • мариновать их с овощами для приготовления холодных закусок;
  • добавлять в различные салаты.

Чтобы грибы не были жесткие, их всегда нужно проваривать и замачивать. Стоит добавлять их за 7–10 минут до конца приготовления блюда. Шиитаке — очень распространенный компонент многих азиатских угощений. Эти грибы часто готовят в технике стир фрай — они хорошо сочетаются с овощами и мясом. Шиитаке станут отличной начинкой к лапше, особенно стеклянной.

Также шиитаке - традиционные ингредиенты многих супов. Кроме того, из воды, в которой их замачивали, можно приготовить отличный бульон или соус. Сушеные шиитаке можно измельчить и, не замачивая, добавлять в супы и соусы для придания характерного вкуса и аромата.

Как хранить шиитаке

Свежий продукт быстро портится, и без вакуумной упаковки он остается пригодным для употребления в пищу всего лишь первые 72 часа после сбора. Если хранить его в воздухопроницаемых пакетах, срок годности может увеличиться до одной-двух недель. Важно помнить, что независимо от наличия вакуума, продукт следует хранить в холодильнике.

Замороженные грибы - это наиболее устойчивый вариант, и они хорошо сохраняются в морозильной камере при температуре от -17 до -25°C. Срок годности обычно указывается на упаковке.

Сушеные шляпки и ножки могут сохраняться в течение до 12 месяцев, при условии, что они хранятся в сухом и темном месте с влажностью окружающей среды, не превышающей 95%. Оптимальный температурный диапазон для хранения высушенного продукта составляет от -2 до 5°C.

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