Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

Грибы шиитаке часто применяются в азиатской кухне для создания разнообразных блюд. По своей форме они напоминают шампиньоны, однако их текстура более плотная и мясистая, а также они обладают насыщенным грибным ароматом. Мелкие экземпляры шиитаке более нежные, в то время как крупные имеют более выразительный вкус и аромат. Чаще всего грибы шиитаке можно найти в сушеном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и долгосрочное хранение, при этом не утрачивая своих пищевых и питательных качеств. В тексте ниже мы поделимся тем, как готовить свежие и сушеные шиитаке.
Польза грибов шиитаке
Этот продукт обладает уникальной питательной ценностью, богатой сложными углеводами, микроэлементами, клетчаткой, лейцином и лизином. Особенно важно отметить, что по содержанию незаменимых аминокислот он значительно превосходит бобовые культуры. Если древесный гриб был достаточно облучен ультрафиолетом, в нем можно найти большое количество витамина D.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и ферментов, китайский гриб оказывает благотворное воздействие на организм:
- укрепляет иммунную систему;
- снижает уровень холестерина в крови;
- помогает разжижать кровь и предотвращать образование тромбов;
- снижает артериальное давление;
- улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Как готовить свежие и сушеные грибы шиитаке
Один из вариантов, как приготовить грибы шиитаке, — обжарить их со специями и луком в течение 10 минут на среднем огне. При этом их нужно вовремя помешивать деревянной лопаткой, а вот крышкой накрывать не стоит. Важно помнить, что перед обжариваем грибы нужно проварить 30 минут и замочить в воде на 8 часов. А о том, как почистить грибы без хлопот, читайте на Главреде.
Обжаренные грибы применяют разными способами:
- подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам;
- применяют как начинку для роллов;
- используют как начинку для запеканок и фаршированной рыбы.
Как варить шиитаке? Возьмите воду в соотношении 3:1, вскипятите ее и проварите грибы в течение 30 минут, оставьте в воде на 8 часов, после чего откиньте на дуршлаг. Грибы в таком виде можно использовать для следующих блюд:
- мариновать их с овощами для приготовления холодных закусок;
- добавлять в различные салаты.
Чтобы грибы не были жесткие, их всегда нужно проваривать и замачивать. Стоит добавлять их за 7–10 минут до конца приготовления блюда. Шиитаке — очень распространенный компонент многих азиатских угощений. Эти грибы часто готовят в технике стир фрай — они хорошо сочетаются с овощами и мясом. Шиитаке станут отличной начинкой к лапше, особенно стеклянной.
Также шиитаке - традиционные ингредиенты многих супов. Кроме того, из воды, в которой их замачивали, можно приготовить отличный бульон или соус. Сушеные шиитаке можно измельчить и, не замачивая, добавлять в супы и соусы для придания характерного вкуса и аромата.
Как хранить шиитаке
Свежий продукт быстро портится, и без вакуумной упаковки он остается пригодным для употребления в пищу всего лишь первые 72 часа после сбора. Если хранить его в воздухопроницаемых пакетах, срок годности может увеличиться до одной-двух недель. Важно помнить, что независимо от наличия вакуума, продукт следует хранить в холодильнике.
Замороженные грибы - это наиболее устойчивый вариант, и они хорошо сохраняются в морозильной камере при температуре от -17 до -25°C. Срок годности обычно указывается на упаковке.
Сушеные шляпки и ножки могут сохраняться в течение до 12 месяцев, при условии, что они хранятся в сухом и темном месте с влажностью окружающей среды, не превышающей 95%. Оптимальный температурный диапазон для хранения высушенного продукта составляет от -2 до 5°C.
Больше о грибах:
- Не стоит даже поднимать: чем опасен сатанинский гриб и почему
- Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов
- Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)