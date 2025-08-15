Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

Эмма Хеминг повышает осведомленность о лобно-височной деменции.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг рассказала о диагнозе мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Что происходит с Брюсом Уиллисом

Как жена артиста отреагировала на его диагноз

Весной 2022 года поклонники американского актера Брюса Уиллиса получили тяжелую новость: Крепкий Орешек официально завершил свою кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили афазию - расстройство, которое характеризуется нарушением восприятия и воспроизведения речи.

Год спустя Уиллису поставили более точный диагноз - лобно-височная деменция. Болезнь стремительно прогрессирует, а состояние звезды ухудшается.

Эмма Хеминг, жена актера, занялась изучением проблемы, с которой столкнулась их семьей, а также поддержкой тех, кто столкнулся с аналогичной ситуацией. Скоро выйдет ее книга "The Unexpected Journey", посвященная описанию ее опыта жизни с Брюсом и ухода за ним во время деменции.

Хеминг дала интервью для для ABC News, фрагмент которого уже появился в Сети. Там она рассказала о своей первой реакции на диагноз мужа. "Я запаниковала. Помню, что после этих слов уже ничего не слышала. Было ощущение, будто я падаю в пропасть", - поделилась Эмма.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг рассказала о диагнозе мужа / Скриншот YouTube

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

