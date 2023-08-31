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Сезон тихой охоты: секрет быстрой чистки грибов без хлопот

Лидия Неплях
31 августа 2023, 10:04 обновлено 31 августа, 10:25
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Чистка грибов - процесс несложный, главное - не оставлять их нечищеными надолго.
Секрети чистки грибів
Секреты чистки грибов / Коллаж Главред, фото freepik

Для каждого грибника известно, что сбор грибов - лишь часть дела, и после этого наступает этап подготовки к приготовлению. Иногда он может растянуться до поздней ночи, особенно, если вы не знаете как отличить сыроежку от отравленного гриба.

Мы расскажем вам, как правильно обработать собранные грибы и сохранить их в наилучшем состоянии.

Основные правила чистки грибов после сбора

Малоопытные грибники могут считать, что после сбора грибов следует сразу приступать к их мытью. Однако это мнение является недостаточно точным. Прежде всего, нужно перебрать и очистить грибы от грязи и листьев. После этого можно переходить к процессу мытья и последующей сушки.

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Важно помнить, что грибы, такие как маслята, не рекомендуется мыть перед очисткой, поскольку они могут стать слишком липкими, затрудняя процесс чистки. Чтобы эффективнее справиться с ними, рекомендуется начинать очистку с ножки и обязательно снимать кожицу с грибной шляпки.

Также важно выделить гименофор (сеточку, которая расположена под шляпкой) с крупных грибов. Это поможет снизить вязкость во время приготовления. Однако, учитывая, что это может быть долго, многие грибники отказываются от нее.

Во время очистки важно внимательно осматривать грибы на наличие насекомых, которые могут быть незваными гостями. Испорченные участки следует обрезать, грибы хорошо промыть и обязательно хорошо просушить перед хранением.

Как почистить разные виды грибов

Шампиньоны

Если вы вырастили шампиньоны самостоятельно в теплице, то нет необходимости их полностью очищать, важно лишь хорошо протереть их, чтобы устранить остатки грунта.

При сборе грибов в лесу важно предварительно подготовить их. Сразу после сбора следует тщательно удалить мох, траву и землю руками, быстро промыть под струей воды, а затем разложить для сушки.

Если грибы были куплены в магазине, рекомендуется либо осуществить полную очистку, удалив кожицу, либо промыть их под струей воды, а после этого хорошо высушить. Шампиньоны не рекомендуется замачивать в воде или долго промывать.

Белые грибы

Обычно нижнюю часть гриба полностью удаляют из-за большого скопления грязи. Место, где гриб был срезан, проверяется на наличие ходов от червей (личинок). Если их много, то лучше отказаться от такого гриба. Незначительное количество ходов не представляет значительной угрозы, и их можно осторожно срезать тонким ножом. Это стоит сделать сразу после сбора, поскольку червь может перелезть на другие грибы в корзине, создав для себя новое жилье. После проведения очистки готовый продукт сушат, используя обычное или бумажное полотенце.

Маслята и опята

Маслята чистят, снимая со шляпки кожицу, предварительно обдав их кипятком для более легкого процесса чистки. Опята обычно не чистят, разве что очищают от лесного мусора и промывают под проточной водой.

Что делать с грибами после сбора

Хозяйки используют такие методы обработки грибов, как соление, маринование или жарка. Важно иметь в виду, что длительность и условия хранения влияют на срок годности грибов.

Один из самых простых способов хранения грибов - замораживание. Для этого рекомендуется очистить грибы, после чего тщательно просушить и поместить в морозильную камеру. В качестве контейнеров можно использовать различные емкости или пищевую пленку. Однако, стоит помнить, что грибы, которые могут быть условно съедобными, например, опята, волнушки, дубовики и т.д. перед замораживанием рекомендуется дважды отварить.

Важно избегать затягивания с обработкой грибов после их мытья, поскольку эти продукты быстро портятся. Не обязательно замораживать грибы, поскольку их также можно хранить в холодильнике. Однако, если вам нужно сохранить большое количество грибов и вы не планируете потреблять их сразу, то рекомендуется выбрать в качестве способа хранения замораживание.

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