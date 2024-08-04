Урожай будет ошеломляющим: как выращивать шампиньоны на балконе

В природе шампиньоны растут практически везде, поэтому пригодны и для выращивания в домашних условиях.

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Как выращивать шампиньоны дома - все секреты / скриншот

Грибы - один из самых популярных продуктов питания. Их можно купить в магазине, собрать в лесу или вырастить на собственном балконе.

Что же нужно для выращивания шампиньонов в домашних условиях

В природе шампиньоны растут практически везде, поэтому пригодны и для выращивания в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет застекленный балкон или лоджия. В этом помещении легко контролировать уровень влажности и частоту проветривания.

Самый простой и нетрудоемкий способ выращивания шампиньонов — это покупка специальных грибных блоков. Они состоят из специальной сбалансированной почвосмеси, в которой уже высеян мицелий или маточная культура.

Если же такой вариант вам не походит, то приготовить почву для шампиньонов можно самостоятельно.

Прежде всего, понадобится солома и навоз (конский или КРС). На каждые 10 кг соломы нужно от 5 до 8 кг навоза.

Также необходимо приобрести на каждые 10 кг соломы по 0,2 кг мочевины и суперфосфата, 0,5 кг мела и 0,8 кг гипса.

Сначала солому замачивают в воде. Когда она хорошо напитается влагой, то запустятся процессы гниения. Когда солома станет ощутимо теплее воздуха, значит началось ее "горение". После этого солому нужно отжать и уложить слоями переслаивая навозом и посыпая каждый слой сухими компонентами.

Компост необходимо регулярно увлажнять и каждые 3-5 дней подбивать с помощью вил, чтобы обеспечить достаточную аэрацию.

Через 20-25 дней из субстрата исчезнет запах мочевины, цвет станет равномерно-коричневым, а текстура - рыхлой и рассыпчатой. Теперь он готов к перемещению в ящики или пакеты.

Шампиньоны в домашних условиях выращивают в длинных деревянных или пластиковых ящиках или в полиэтиленовых мешках, разрезанных вдоль.

Субстрат нужно уложить в емкости и оставить на на дозревание на 2-4 дня. Кода температура на глубине 3-4 см будут 22-25℃, можно высевать мицелий.

Что такое мицелий Мицелий или грибница — это вегетативное тело грибов, состоящее из тонких разветвлённых нитей, называемых гифами. Развивается в субстрате и на его поверхности. В шляпке взрослого гриба созревают споры ― особые клетки, служащие для размножения. Ветер разносит их по земле, и, если споры оказываются в благоприятных для созревания условиях, то они начинают образовывать мицелий.

Можно ли вырастить шампиньоны из покупных грибов

Качеству грибницы нужно уделить особое внимание, поэтому нужно выбирать только надежных и проверенных поставщиков семенного материала.

Самостоятельно заготавливать мицелий не рекомендуется.

Собранная в лесу грибница или мицелий, полученный из перезревших шампиньонов из супермаркета, могут быть заражены спорами плесени и других возбудителей.

Как ухаживать за шампиньонами в квартире

Уровень влажности воздуха и субстрата - самый важный момент при выращивании грибов. Он должен составлять не менее 75%.

Субстрат лучше поливать из распылителя, чтобы увлажнить почву, но не уплотнить ее.

В течение 1-2 недель на поверхности субстрата появятся грибные нити, которые нужно присыпать влажным субстратом.

Освещение не играет роли при выращивании грибов, но температуру в помещении нужно поддерживать на уровне 25-27℃ вплоть до момента появления грибной нити. Через 3-5 дней температуру нужно понизить до 13-16℃.

При таком температурном режиме грибы остаются вплоть до сбора последнего урожая.

Как быстро растут шампиньоны

Первый урожай можно собирать уже через 2-3 месяца после посева мицелия.

Собирать урожай нужно, пока нижняя часть шляпки закрыта.

Важно! Шампиньоны дома не срезаются, а аккуратно откручиваются из "гнезда", после чего это место нужно присыпать субстратом.

Смотрите видео - Как выращивать шампиньоны в домашних условиях:

Youtube-канал Зеленая планета - что о нем известно У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео. Канал посвящен секретам садоводства и огородничества. "Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор. Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.

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