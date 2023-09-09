Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

Новичкам следует очень внимательно отнестись к выбору грибов и не подымать незнакомые.

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Съедобные грибы Украины / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Світ очима гуцулів, VicTour)

В Украине растет большое количество грибов, которые, в отличии от Европы, можно собирать без ограничений. Помимо того, чтобы сделать заготовки из них на зиму, тихая охота - хороший способ полезного времяпровождения. Главред рассказывает подробно с фотографиями, какие съедобные грибы можно найти в украинских лесах.

Какие съедобные грибы бывают

Белый гриб

Гриб, известный также как боровик, является настоящим деликатесом для всех, кто увлекается сбором или просто обожает грибы. Многие считают боровика самым вкусным из всех известных съедобных видов. Этот вид гриба распространен в смешанных лесах Украины, особенно в Полесье и Прикарпатье, хотя можно встретить его повсюду. Обычно боровики появляются с июня по октябрь. Они предпочитают места под такими деревьями, как дуб, сосна, ель, береза и граб. Белые грибы делятся на два вида: одни с высокой ножкой и маленькой шляпкой, а другие с короткой ножкой и крупной шляпкой. Раньше Главред также рассказывал о том, как отличить белый гриб от поганки.

Белый гриб / Фото скриншот YouTube (VicTour)

Волнушка

Грибы волнушка, также известные как волнянка или краснуха, принадлежат к семейству Сыроежковые и имеют две разновидности: розовую и белую. Наиболее популярными среди грибников являются розовые волнушки. Эти грибы часто обитают группами на лесных опушках и, время от времени, можно встретить их под березами, хотя реже — под хвойными деревьями. Сезон сбора грибов волнушек приходится на начало августа и продолжается до конца октября.

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Важно помнить, что употребление волнушек в сыром виде нежелательно. Для безопасности необходимо предварительно их замачивать или хотя бы обдавать кипятком. Чаще всего грибы волнушки консервируют, солят или маринуют. Важно проводить тщательную предварительную обработку грибов, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Волнушка / Фото скриншот YouTube (Геннадий Харьков)

Груздь

Этот гриб, также входящий в семейство Сыроежковые. С возрастом, настоящие грузди приобретают более желтый оттенок, иногда с местами бурого окраса на шляпке. Сезон сбора настоящих груздей обычно начинается с середины лета и продолжается до конца сентября. Если температура поверхности почвы достигает +10°C и выше, грибы можно найти в больших количествах. Ареал распространения этого вида охватывает лиственные и хвойно-лиственные леса.

Грузди / Фото скриншот YouTube (Mikhail Vishnevskiy)

Лисичка

Собрать урожай лисичек относительно просто, так как эти грибы растут по всей территории Украины, особенно в сосновых лесах. Чаще всего их можно найти в старых лесных насаждениях, а не в молодых. Если местность влажная, покрытая мхом и одновременно получает достаточное количество солнечного света, вероятность обнаружить лисички значительно возрастает. Однако в периоды засухи рост этих грибов замедляется.

Лисички легко путают с их ложными собратьями. Главное различие заключается в том, что мякоть у настоящих лисичек имеет оранжевый и иногда розоватый оттенок.

Грибы широко используются в различных рецептах, включая маринованные, соленые, свежие и сушеные варианты. Эти грибы не только вкусные, но также богаты каротином, который способствует здоровью кожи и глаз, а также действует как мощный антиоксидант. Однако не рекомендуется употреблять лисички в больших количествах, так как они плохо усваиваются организмом.

Лисички / Фото скриншот YouTube (Дневник грибника)

Вешенка

Вешенки часто именуют устричными грибами. Этот вид грибов можно считать "хищниками", несмотря на то, что они не являются животными. Причина заключается в том, что споры вешенок обладают паралитическим воздействием на круглых червей, проживающих в почве. Это делается для облегчения их последующего переваривания. Вешенки растут в многоярусных группах на стволах сухих и ослабленных деревьев, а также на пнях. Предпочтительными деревьями для их обитания являются дубы, ивы, осины и березы. Один грибничный пучок может содержать от 30 до 40 грибов.

По мнению поваров, рекомендуется употреблять в пищу только молодые грибы. Чтобы определить, является ли гриб молодым или нет, следует обратить внимание на размер его шляпки - диаметр не должен превышать 10 сантиметров. Ножки грибов вообще не подходят для приготовления и обычно обрезаются. В лес можно отправляться за вешенками уже в начале осени, и до самого января можно найти грибы, которые пригодны для сбора и употребления в пищу.

Вешенка / Фото скриншот YouTube (Mikhail Vishnevskiy)

Опята

Наиболее ценными с точки зрения пищевой ценности являются опята, которые созревают осенью, их также называют настоящими опятами.

Сбор осенних опят можно начинать с конца августа и продолжать до начала зимы. Наиболее обильные урожаи обычно приходятся на сентябрь, когда опята образуют крупные группы. Эти грибы часто произрастают в смешанных лесах и иногда даже можно найти их на срубленных деревьях. Предпочтительными для опят являются дубы, сосны, тополи, березы, акации и вязы. Интересно, что цвет шляпки осенних опят зависит от типа дерева и состава почвы, на которой они произрастают.

Опята / Фото скриншот YouTube (Mikhail Vishnevskiy)

Моховик

Этот вид грибов пользуется большой популярностью у любителей тихой охоты. Молодые моховики иногда путают с подберезовиками, а взрослые моховики могут быть ошибочно причислены к белым грибам. Видов в этом роде существует несколько, но самыми популярными и широко распространенными считаются зеленые моховики.

Они растут в смешанных и лиственных лесных участках, и чаще всего их можно найти рядом с деревьями, покрытыми мхом, что дало им название. Моховики предпочитают расти возле хвойных деревьев, каштанов, лип, и буков. Иногда они также встречаются на обочинах дорог, но рекомендуется избегать сбора таких грибов. Охотиться за моховиками можно с мая по ноябрь. Важно приготавливать и употреблять грибы сразу после сбора, так как они склонны к быстрому чернению, и их не рекомендуется сушить.

Моховики / Фото скриншот YouTube (Зелена планета)

Маслята

Маслята представляют собой разнообразный род грибов, среди которых наиболее распространены болотные, белые, желтые, лиственничные и маслята Боллини. Ярко выраженные признаки можно увидеть у лиственничных маслят, которые встречаются чаще всего в наших регионах. Их сбор обычно начинается в июле и продолжается до начала октября.

Местообитание маслят включает лиственные лесные участки с кислыми грунтами, богатыми питательными веществами. Маслята ценятся за свой отличный вкус и могут быть использованы в различных способах приготовления, включая соление, маринование, жарку и добавление в первые блюда.

Маслята / Фото скриншот YouTube (Природа Белоруси)

Подберезовик

Подберезовик, часто называемый березовиком, принадлежит к семейству губчатых шляпочных грибов. Этот вид гриба является близким родственником белого гриба, но отличается наличием мелких темных чешуек на ножке.

Что касается местообитания подберезовика, само название говорит нам о его предпочтениях. Эти грибы можно найти везде, где растут березы, в том числе в березовых рощах. Они предпочитают тенистые места и часто встречаются в высокой траве.

Сбор подберезовиков обычно начинается в июле и продолжается до наступления холодов. Если лето влажное и дождливое, грибы могут появиться и раньше. Рекомендуется отправляться в лес сразу после дождя, собирать молодые грибы и использовать их для сушки, маринования, жарки и приготовления различных блюд.

Подберезовик / Фото скриншот YouTube (Konstantin Galenko)

Сыроежка

Существует около 50 видов этих грибов, и практически все они считаются съедобными. В некоторых случаях мякоть сыроежек может иметь горький привкус, однако при правильной обработке, такой как замачивание или тщательное кипячение, этот горький вкус исчезает. Если мякоть гриба считается острым или жгучим, это может указывать на его ядовитость и несъедобность.

Сыроежка / Фото скриншот YouTube (Грибоед)

Подосиновик

Подосиновики, по своей пищевой ценности, приближаются к боровикам. Существует несколько разновидностей подосиновиков, среди которых наиболее распространены красные, желто-бурые, еловые, сосновые и дубовые. Эти грибы встречаются чаще всего во влажных местностях и предпочитают находиться в тени деревьев.

Подосиновики можно обнаружить как в июне, так и к концу сентября. Они пригодны для маринования, сушки, засола, жарки и варки, что делает их многоцелевыми и популярными для кулинарных целей.

Подосиновики / Фото скриншот YouTube (Ваш ассистент)

Рыжики

Рыжики – это съедобные грибы первой категории, которые пользуются большой популярностью благодаря своему уникальному вкусу. Их сбор можно начинать с августа и продолжать до прихода осенних холодов. Грибы растут во влажных лесах Полесья и Прикарпатья.

Рыжики чаще всего используются для засола и маринования, но также пригодны для жарки. Однако перед солением необходимо тщательно промывать их, чтобы избежать изменения цвета и сохранить их свежесть. Не рекомендуется сушить рыжики, так как это не подходящий способ консервации для этих грибов.

Рыжики / Фото скриншот YouTube (Gribalka)

Дубовик

Дубовик часто называют поддубником, так как он обычно растет в дубовых лесах. Сбор грибов можно начинать с середины лета и продолжать до конца ноября, однако наиболее благоприятным месяцем для сбора считается август.

Следует отметить, что дубовики относятся к категории условно съедобных грибов, поэтому при их приготовлении необходимо быть особенно осторожным. Недоваренные грибы из леса могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев дубовики сушат или маринуют перед употреблением.

Дубовик / Фото скриншот YouTube (Exciting Pastime)

Говорушка

Говорушки могут встречаться как отдельно, так и в группах. Среди них существуют как ядовитые, так и съедобные виды, но даже съедобные говорушки требуют очень тщательного кипячения перед употреблением в пищу.

Съедобную говорушку можно отличить по более яркой окраске и мягкому, нежному аромату. Молодые говорушки идеально подходят в качестве начинки для пирогов и также весьма аппетитны при жарке или варке. Сбор этих грибов можно начинать с июля и продолжать до конца октября.

Говорушка / Фото скриншот YouTube (Зелена планета)

Головач или гриб-дождевик

Гриб головач имеет неповторимый внешний вид, который невозможно перепутать с другими видами. Эти лесные обитатели привлекают внимание своей уникальной формой и внушительными размерами. Гриб головач также известен как гриб-дождевик из-за того, что он часто появляется в лесу сразу после дождя.

Для употребления в пищу следует выбирать только молодые грибы. Они имеют более светлый окрас, а с возрастом их поверхность становится темнее и покрывается трещинками. Головачи можно найти в лесах различных типов, но чаще всего они растут во влажных лесах. Для поиска гриба рекомендуется отправляться на лесные поляны и луга с середины июля до конца ноября.

Головач / Фото скриншот YouTube (Igor Ivasyuk)

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