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Рютте встретится с Трампом для мирных переговоров по Украине: в WP дали прогноз

Юлия Закрепа
22 ноября 2024, 14:27
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Рютте также отметил важность сохранения поддержки США в вопросах безопасности Европы.
Рютте встретится с Трампом для мирных переговоров по Украине: в WP дали прогноз
Трамп встретится с Рютте / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Главное из материала:

  • Мирное соглашение должно исключить конфликты в будущем
  • Рютте и Трамп обсудят мирные переговоры РФ и Украины

Генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель - добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника для издания The Washington Post, Рютте планирует донести до Трампа необходимость решения украинского вопроса таким образом, чтобы он не стал бременем для него в случае возвращения на пост президента США.

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Европейские лидеры едины во мнении, что любое успешное мирное соглашение должно сделать невозможным повторение конфликта в будущем. На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских коллег к сотрудничеству с Трампом.

"Не обсуждайте Трампа за спиной, а приглашайте его к диалогу", - заявил он.

Рютте также подчеркнул важность сохранения поддержки США в вопросах безопасности Европы.

Параллельно Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, превысив установленный целевой показатель в 2% ВВП. Он предупредил, что возможная победа России в войне приведет к еще большим расходам на сдерживание ее влияния.

"Если Путин победит, это обойдется нам не в 3%, а в 4 или 5% ВВП", - заявил он.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп проведет сильные переговоры с Путиным. Решение Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории наделало много шума как в Кремле, так и в кругах США.

Стало известно, что Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров. Сергей Радченко сообщил, что возможно, Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс, ведь у Трампа может "не хватить терпения".

В Польше назвали дату встречи, когда состоятся переговоры по войне в Украине. Сикорский уточнил, что кроме глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии, ожидает на этой встрече представителей других европейских стран.

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