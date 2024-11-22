"Хочет в кадр": Александр Педан рассказал об увлечениях младшего сына

Сын ведущего на съемочную площадку нового сезона шоу "Я люблю Украину" пришел с классом, чтобы звездный папа показал всю "кухню" телевидения изнутри.

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Марк уже проявляет интерес к кадру / Фото пресс-службы ТЕТ

Известный ведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ Александр Педан воспитывает двоих детей. С 19-летней дочерью Лерой он снимает образовательные проекты об украинских колледжах и университетах. Его младшему сыну всего 7 лет, но, как выяснилось, Марк уже проявляет интерес к кадру. Даже на съемочную площадку нового сезона шоу "Я люблю Украину" пришел с классом, чтобы звездный папа показал всю "кухню" телевидения изнутри.

"Видно, что Марик хочет в кадр. Мы потихоньку с его разрешения, с его желания кое-что снимаем. Я думаю, готовьтесь, скоро у нас точно получится что-то общее. Главное, чтобы он этого хотел. Я не буду давить, я не из тех родителей, дети которых обязательно должны продолжить их дело, нет. Если он решит стать врачом или кем-то другим, пожалуйста", - поделился Александр Педан.

Александр Педан воспитывает двоих детей / Фото пресс-службы ТЕТ

Пока сын капитана шоу "Я люблю Украину" только определяется с будущей профессией, дочь уже получает образование социолога. Лера является студенткой Украинского Католического университета во Львове и прекрасно совмещает учебу со съемками. Вместе с Александром Педаном они успешно отсняли третий сезон развлекательно-познавательного проекта "КоледжСһеск", где рассказали о шести колледжах в разных областях Украины, и вскоре планируют продолжить инспекцию заведений профтехобразования.

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"Лера классно учится, все успевает. Она учится на социолога, и я не хочу портить ей обучение, но прошлый сезончик "КоледжСһеск" у нее классно получился. Она не скатилась по оценкам, я ею очень горжусь. Поэтому хотел бы продолжить популяризировать обучение в колледжах вместе с ней", - прокомментировал Александр Педан.

Пока же он приумножает знания и любовь к Украине вместе с Юрием Ткачом и любимыми звездами в новом сезоне шоу "Я люблю Украину". Смотрите премьерные выпуски всей семьей и проверяйте собственные знания об Украине каждое воскресенье, в 19:00, на телеканале ТЕТ.

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