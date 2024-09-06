Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертов

Советчики шоу "Найкраща оселя" - кто они, и почему их авторитетное мнение пригодится не только участникам проекта, но и телезрителям.

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Найкраща оселя на ТЕТ - названы имена советчиков / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже осенью на телеканале ТЕТ состоится премьера нового уникального реалити-шоу "Найкраща оселя", аналогов которому нет в Украине, проекта о ремонте, экспериментах в строительстве, креативных решениях в дизайне и неповторимых домах, которых вы не видели никогда прежде. Его участники будут делиться собственными историями и доказывать соперникам, что именно их дом достоин называться лучшим. Они будут оценивать жилье друг друга, но решающими в соревновании домов станут баллы настоящих профессионалов - Жени Дубровской и Саши Кевшина. Кто они, узнавайте дальше.

Женя Дубровская - архитектор по образованию и дизайнер интерьеров с более чем 17-летним опытом. Четыре года назад она основала собственную дизайн-студию YD studio, а в 2021 году самый популярный в Украине интерьерный журнал ELLE Decoration признал ее "Прорывом года". Женя разрабатывает проекты для известных людей - музыкантов, журналистов и звезд телевидения. Она выступает за сочетание прогрессивного и классического в дизайне, имеет безупречный вкус и вдохновляет видеть красоту в деталях.

Саша Кевшин - сооснователь и генеральный директор строительной компании Good Idea, а также ведущий подкаста о ремонте, строительстве, дизайне интерьера и архитектуре. Он не боится экспериментов и легко воплощает самые смелые идеи в собственных проектах. Саша знает все о безопасных материалах, качественных решениях под любые задачи и бюджете, экономии времени, усилий и денег.

Женя Дубровская и Саша Кевшин спроектировали десятки домов, обновили пространство и обустроили уют в сотнях помещений и стали топами в своей сфере. Поэтому нет сомнений в том, что их знания и советы будут полезными не только для участников шоу "Найкраща оселя", но и для всех украинцев, чтобы каждый дом был комфортным и лучшим для его владельцев.

Вдохновляйтесь уникальными домами и перенимайте опыт профессионалов в реалити-шоу "Найкраща оселя". Премьера уже этой осенью на телеканале ТЕТ.

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