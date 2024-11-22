Угроза ракетного удара РФ по центру Киева: у Зеленского сделали заявление

В случае воздушной тревоги сотрудники ОП пройдут в укрытие, пояснил Сергей Никифоров.

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В Офисе президента прокомментировали вероятность удара РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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В ОП пройдут в укрытие в случае тревоги

Кабмин работает штатно

В Офисе президента Украины сделали заявление после появившихся слухов о том, что страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар по правительственному кварталу в Киеве.

В пятницу Офис президента работает в привычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина".

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"Офис президента работает в привычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога - будем в укрытиях", — добавил пресс-секретарь президента.

Что говорят в Кабмине

В свою очередь в Кабинете министров уточнили, что в пятницу КМУ работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба правительства.

"Кабмин работает в обычном режиме, состоялось очередное заседание правительства, в случае воздушной тревоги сотрудники спускаются в укрытие", — сообщили в пресс-службе правительства.

РФ может готовить ракетный удар по Киеву

Как сообщалось, в Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября, Народных депутатов предупредили о вероятности угрозы российского удара по правительственному кварталу.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

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