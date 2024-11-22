Почему итальянцы не любят пасту с кетчупом: шеф-повар удивил ответом

Всем известно, что итальянцы глубоко ценят свою гастрономическую культуру и некоторыми сочетаниями их можно довести до бешенства.

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Почему сочетание пасты и кетчупа, по мнению повара, является плохим / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему сочетание пасты с кетчупом неприемлемо для итальянцев

С чем в Италии можно сочетать кетчуп

Итальянскую кухню многие любят и готовят ее блюда, однако не всегда придерживаются строгих правил, что могут не принять коренные жители страны и ценители итальянской кухни.

Например, сочетание пасты с кетчупом может раздражать итальянцев. Главред исследовал почему и что об этом думают профессионалы в гастросфере.

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Шеф-повар Мартин Байер объяснил, что не так с довольно привычным для многих сочетанием макарон с одним из самых популярных и универсальных соусов в мире.

"Я обожаю кетчуп. Он прекрасно дополняет бургеры и идеально подходит для соуса к блюдам, таким как картофель фри. Но он не универсален. Кетчуп имеет слишком выразительный кисло-сладкий вкус, чтобы сочетаться со всем. Например, с пастой он абсолютно несовместим. Если вы добавите кетчуп к вареным макаронам, то весь вкус блюда будет омрачен лишь одним ингредиентом. Вкус не паста, а только кетчуп, кетчуп, кетчуп, кетчуп", - сказал он.

Важно, что итальянцы в общем реагируют на эксперименты с их традиционными блюдами достаточно негативно. Самый популярный выбор людей по миру - пицца и макароны, с которыми чаще всего создают странные сочетания, заставляет сторонников итальянской кухни ревностно защищать классические рецепты.

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Кто такой Мартин Байер? Мартин Байер - шеф-повар, который живет на скале в Тихом океане и делится на веб-сайтах советами по приготовлению пищи и информацией о культурных особенностях в гастросфере.

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