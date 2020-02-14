14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика

Как поздравить с Днем святого Валентина и с Днем компьютерщика, что подарить и приметы на 14 февраля для девушек – в нашем материале.
14 февраля 2020 – сегодня праздник всех влюбленных, заодно и влюбленных в компьютеры.
Мир отмечает День святого Валентина 2020 (День всех влюбленных). Ранее мы подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина – в прозе, короткие, прикольные, картинки – в материалах Прикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные и Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина.
Еще празднуется День компьютерщика 2020. Мы подобрали лучшие пожелания и открытки – в нашем материале День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки.
В нашей стране отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ.
Также мир проводит Международный день дарения книг. А в немецком Бремене стартует Карнавал самбы.
По народному календарю, 14 февраля – Трифон-мышегон.
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14 февраля: праздник церковный
У православных нынче предпразднство Сретения Господня. Само Сретение 2020 отмечается 15 февраля.
Также 14 февраля православные почитают память святого мученика Трифона. Он прославился даром исцеления и способностью изгонять бесов.
На Трифона незамужние девушки молятся о женихах.
К слову, некоторые православные священники выдвигают День святого Трифона как альтернативу празднованию Дня святого Валентина. Ведь святого Трифона считают покровителем семьи и супругов.
Поста нет.
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14 февраля: приметы
Есть такие приметы 14 февраля на погоду:
- каков Трифон — таковы и последующие дни февраля;
- звездное небо – к поздней весне;
- звездопад – к весне теплой;
- снег – весной дожди заливать будут;
- туман – к пригожей погоде.
День святого Валентина – приметы для девушек
Девушки в праздник 14 февраля гадали о своей судьбе по птицам и прочим животным:
- если много птиц утром в небе увидели – и женихов много виться вокруг будет;
- первой заметили синицу – замуж кто-то легкомысленный позовет, зато добрый, воробья –небогатый, но работящий муж;
- орел или коршун сулит красавца-мужа, но может на сторону гулять, ворон – муж из властных структур, но жесткий самодур;
- снегирь – к счастливому браку с максимально идеальным парнем, голуби – к доброму и богатому супругу и здоровым детям в придачу;
- собака кинулась обнюхивать обувь – будет муж преданным, вплоть до подкаблучника;
- кот по пути попался – легкомысленным окажется любимый.
Заодно есть примета на 14 февраля и на первого встречного:
- если мужчина – жди признания в любви, женщина – встречи с суженным еще год ждать;
- женщина с ребенком в коляске – к пополнению в семействе, для незамужней – с суженым, а если детей еще и двое-трое – точно к свадьбе.
14 февраля: что нельзя делать, а что нужно
В Трифонов день в старину принято было бороться с мышами – разными заклинаниями и заговорами. Заодно люди особо баловали кошек в этот день – чтоб и дальше хозяйство от серых вредителей охраняли: их поили молочком, гладили и нахваливали.
Читайте такжеДень Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременностиКак уже упоминалось, все незамужние представительницы прекрасного пола в день Трифона должны помолиться о женихах: февраль в народной традиции считается самым благоприятным месяцем для молитв к Небу о замужестве и семейном счастье.
К слову, это отличная дата, чтобы выйти замуж: такой брак считается заранее благословленным.
Есть и магические способы забеременеть конкретно для этого дня. Ритуал для беременности в Трифонов день выглядит так: замужняя женщина шла к водоему, где почти нет льда, и бросала туда букет цветов. Затем нужно было искренне помолиться, чтоб Небо послало ей ребенка.
По народным поверьям, 14 февраля нельзя:
- выносить мусор – счастье выкинуть можно;
- ругаться и ссориться.
14 февраля: именины
День ангела справляют Василий и Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей и Трифон.
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14 февраля: кто родился
14 февраля родились такие знаменитости:
- 1813 — русский композитор Александр Даргомыжский.
- 1877 — немецкий математик Эдмунд Ландау (внес значительный вклад в теорию чисел).
- 1908 – украинский государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест.
- 1936 — польская и советская певица Анна Герман.
- 1949 — советский актер театра и кино Николай Еременко-младший (31 июня, Пираты XX века, Царская охота, сериал Бригада и др.).
- 1961 – украинский футболист, вратарь днепропетровского Днепра Валерий Городов.
- 1974 — российский шоумен, юморист, участник шоу Камеди клаб Гарик Мартиросян.
- 1982 — российская певица, поэт и композитор Ирина Дубцова.
- 1987 — российская певица Юлия Савичева.