14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика

14 февраля – праздник День Валентина 2020 и День компьютерщика – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

14 февраля 2020 – сегодня праздник всех влюбленных, заодно и влюбленных в компьютеры.

Мир отмечает День святого Валентина 2020 (День всех влюбленных). Ранее мы подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина – в прозе, короткие, прикольные, картинки – в материалах Прикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные и Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина.

Еще празднуется День компьютерщика 2020. Мы подобрали лучшие пожелания и открытки – в нашем материале День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки.

В нашей стране отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ.

Также мир проводит Международный день дарения книг. А в немецком Бремене стартует Карнавал самбы.

По народному календарю, 14 февраля – Трифон-мышегон.

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14 февраля: праздник церковный

У православных нынче предпразднство Сретения Господня. Само Сретение 2020 отмечается 15 февраля.

Также 14 февраля православные почитают память святого мученика Трифона. Он прославился даром исцеления и способностью изгонять бесов.

На Трифона незамужние девушки молятся о женихах.

К слову, некоторые православные священники выдвигают День святого Трифона как альтернативу празднованию Дня святого Валентина. Ведь святого Трифона считают покровителем семьи и супругов.

Поста нет.

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14 февраля: приметы

Есть такие приметы 14 февраля на погоду:

каков Трифон — таковы и последующие дни февраля;

звездное небо – к поздней весне;

звездопад – к весне теплой;

снег – весной дожди заливать будут;

туман – к пригожей погоде.

День святого Валентина – приметы для девушек

Девушки в праздник 14 февраля гадали о своей судьбе по птицам и прочим животным:

если много птиц утром в небе увидели – и женихов много виться вокруг будет;

первой заметили синицу – замуж кто-то легкомысленный позовет, зато добрый, воробья –небогатый, но работящий муж;

– замуж кто-то легкомысленный позовет, зато добрый, –небогатый, но работящий муж; орел или коршун сулит красавца-мужа, но может на сторону гулять, ворон – муж из властных структур, но жесткий самодур;

или сулит красавца-мужа, но может на сторону гулять, – муж из властных структур, но жесткий самодур; снегирь – к счастливому браку с максимально идеальным парнем, голуби – к доброму и богатому супругу и здоровым детям в придачу;

– к счастливому браку с максимально идеальным парнем, – к доброму и богатому супругу и здоровым детям в придачу; собака кинулась обнюхивать обувь – будет муж преданным, вплоть до подкаблучника;

кинулась обнюхивать обувь – будет муж преданным, вплоть до подкаблучника; кот по пути попался – легкомысленным окажется любимый.

Заодно есть примета на 14 февраля и на первого встречного:

если мужчина – жди признания в любви, женщина – встречи с суженным еще год ждать;

женщина с ребенком в коляске – к пополнению в семействе, для незамужней – с суженым, а если детей еще и двое-трое – точно к свадьбе.

14 февраля: что нельзя делать, а что нужно

В Трифонов день в старину принято было бороться с мышами – разными заклинаниями и заговорами. Заодно люди особо баловали кошек в этот день – чтоб и дальше хозяйство от серых вредителей охраняли: их поили молочком, гладили и нахваливали.

Читайте такжеДень Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременностиКак уже упоминалось, все незамужние представительницы прекрасного пола в день Трифона должны помолиться о женихах: февраль в народной традиции считается самым благоприятным месяцем для молитв к Небу о замужестве и семейном счастье.

К слову, это отличная дата, чтобы выйти замуж: такой брак считается заранее благословленным.

Есть и магические способы забеременеть конкретно для этого дня. Ритуал для беременности в Трифонов день выглядит так: замужняя женщина шла к водоему, где почти нет льда, и бросала туда букет цветов. Затем нужно было искренне помолиться, чтоб Небо послало ей ребенка.

По народным поверьям, 14 февраля нельзя:

выносить мусор – счастье выкинуть можно;

ругаться и ссориться.

14 февраля: именины

День ангела справляют Василий и Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей и Трифон.

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14 февраля: кто родился

14 февраля родились такие знаменитости: